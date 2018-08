Artadi rechaza que Puigdemont pueda ser nombrado como 'presidente simbÃ³lico'

Política

CATALUÑA

Artadi rechaza que Puigdemont pueda ser nombrado como 'presidente simbólico'

AGENCIAS | REDACCIÓN

11/02/2018

Asimismo, ha rechazado que ella pueda ser investida presidenta, después de que en los últimos días haya trascendido que podía ser la candidata alternativa a Puigdemont.

La portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, ha rechazado este domingo la posibilidad de que el candidato de su formación, Carles Puigdemont, pueda ser nombrado como "presidente simbólico". "No consideramos en ningún caso que el presidente Puigdemont deba ser un presidente simbólico", ha asegurado en una entrevista del diario Ara.

Artadi ha reiterado que Puigdemont es el único candidato de JxCat y del Parlament, y ha recordado que tiene el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados, por lo que no entiende "que se esté hablando de planes B o de alternativas".

También ha rechazado que ella pueda ser investida presidenta, después de que en los últimos días haya trascendido que Artadi podía ser la candidata alternativa de JxCat para la Presidencia.

Artadi ha asegurado que "han fructificado algunas cosas" en las negociaciones y que el conflicto no lo tienen con ERC ni la CUP, sino con el Estado. Además, ha destacado que nadie quiere nuevas elecciones, pero que "es evidente que no se puede descartar nada". "No tendría sentido y tampoco estamos tan alejados para acabar en unas elecciones", ha sentenciado.

ANC

Por su parte, la ANC ha reclamado a los partidos independentistas que invistan al candidato de JxCat, Carles Puigdemont, "de forma efectiva, sin estar condicionados a los desacreditados tribunales españoles".

En un comunicado tras una reunión del Secretariat Nacional de la entidad, ha pedido a los políticos independentistas que estén "dispuestos a asumir las responsabilidades y consecuencias penales".

"Pedimos sentido de responsabilidad a los políticos en su liderazgo hacia la independencia, asumiendo los riesgos que esto conlleva", ha defendido.

La entidad ha explicado que está preparando movilizaciones "para apoyar a acciones valientes o para exigirlas" y ha avisado de que se movilizarán si no hay acuerdo para la investidura.

También ha asegurado que, si Puigdemont vuelve a Cataluña "para asumir el reto de liderar la creación efectiva de la República Catalana", la ANC estará a su lado hasta las últimas consecuencias.