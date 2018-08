La decisión de Torrent de acudir a Estrasburgo enfrenta a JxCAT y ERC

Política

AGENCIAS | REDACCIÓN

13/02/2018

JxCAT cree que presentar una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede perjudicar la estrategia de defensa de Puigdemont. ERC pide acabar con los reproches para seguir negociando.

JxCAT ha criticado hoy al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), por su decisión "arbitraria y unilateral" de presentar una demanda al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo y ha avisado de que este paso puede "chocar" con la estrategia de defensa de Carles Puigdemont.

Los diputados de JxCAT Eduard Pujol y Gemma Geis, en una rueda de prensa en el Parlament, han admitido que han acogido con "perplejidad" el anuncio de Torrent de acudir a Estrasburgo, sensación que han compartido esta mañana en una conversación por videconferencia con Carles Puigdemont.

Pujol ha señalado que las garantías para la investidura de Puigdemont "no hay que ir a buscarlas demasiado lejos, ni en Estrasburgo ni en ningún otro lugar", ya que las tienen "al alcance" en el reglamento del Parlament: "Lo que tenemos que hacer es creérnoslo y ponernos en marcha", ha zanjado.

El portavoz adjunto de JxCAT ha cuestionado que Torrent haya decidido pedir al TEDH que adopte medidas cautelares para garantizar los derechos que considera que tiene Puigdemont para ser elegido presidente de la Generalitat "sin comentarlo con el afectado".

Así, Pujol ha expresado "perplejidad" por la decisión "unilateral y arbitraria" de Torrent, algo que considera que no se debería haber hecho de esta manera porque "choca frontalmente con estrategias de legítima defensa" del propio Puigdemont.

"Nos hubiéramos sentido más cómodos con más diálogo", ha remarcado Pujol, que ha opinado que si algún día hay que acudir a Estrasburgo será más adelante y con una "gran causa catalana", que debería servir, a su juicio, para denunciar el conjunto de los "agravios" del Estado.

Esta línea, la diputada Gemma Geis ha subrayado que Puigdemont trabaja con "discreción" en una estrategia jurídica de defensa y que cualquier otra acción paralela debe ir "de la mano", para actuar así con la "máxima rigurosidad".

"Hubiera sido mejor consultarlo con Puigdemont", ha admitido Geis, quien no ha pedido específicamente a Torrent que abandone su apuesta, pero sí que ha llamado a buscar el "encaje" entre la voluntad del presidente del Parlament de buscar garantías para el candidato a la investidura y la estrategia de defensa del propio expresidente catalán.

Geis también ha dicho que están "sorprendidos" porque Torrent no haya incluido en el orden del día de la reunión de hoy de la Mesa la proposición de modificación de la ley de Presidencia registrada en solitario por JxCAT, pero ha confiado en que se aborde en el próximo encuentro.

ERC insta a JxCAT a acabar con los reproches

Por su parte, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha expresado "perplejidad" por las críticas de JxCAT al presidente del Parlament, Roger Torrent, y ha pedido acabar con los "reproches" entre soberanistas para poder "retomar" las negociaciones con "el máximo rigor".

Sabrià ha admitido que se han quedado "perplejos" al escuchar las críticas a Torrent, cuando lo que ha hecho el presidente del Parlament es "llevar a la práctica" una propuesta que, según ha dicho, "parte de JxCAT".

El portavoz de ERC ha remarcado que Torrent ha decidido acudir a Estrasburgo para tratar de lograr medidas cautelares que favorezcan la investidura de Puigdemont como respuesta precisamente a la petición por escrito que le hizo el expresidente catalán pidiéndole ampara.

Y ha asegurado que Torrent, antes del anuncio oficial, ha comunicado al vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCAT), su voluntad de acudir al TEDH y que éste no se ha opuesto.

"No es serio, no es de recibo ni es justo", ha sentenciado el portavoz de Esquerra, que ha instado a JxCAT a "acabar con los trapos sucios, dejar atrás los reproches y ponerse a trabajar", no sin recalcar antes que "nadie está más comprometido con esta república que ERC".

Ha señalado que, por parte de Esquerra, el cruce de reproches no afectará a la negociación, que ha pedido "retomar hoy mismo", sin clarificar si habrá reuniones ya esta tarde con JxCAT en aras de la "discreción" y el "máximo rigor" que ha rogado a todas las partes.

Sabrià ha insistido en que se debe trabajar en un "acuerdo global", que incluya la investidura, un ejecutivo "efectivo" y un plan de gobierno para la legislatura, puntos que considera que se deberían anunciar solo cuando estén todos cerrados.

El republicano ha augurado que serán capaces de hallar "vías compatibles" entre la voluntad de Torrent de garantizar a través del TEDH el derecho de Puigdemont a ser elegido presidente de la Generalitat y su defensa legal, ya que, ha subrayado, "todos buscamos el mismo objetivo".