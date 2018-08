Política

División interna

Podemos Navarra pide a los cuatro parlamentarios críticos que entreguen el acta

Agencias | Redacción

19/02/2018

El Consejo Ciudadano de la formación morada cree que 'no se puede permitir que se menosprecie públicamente a los órganos elegidos de manera democrática'.

El Consejo Ciudadano de Podemos Navarra ha pedido a los parlamentarios Carlos Couso, Fanny Carrillo, Laura Pérez y Rubén Velasco que "devuelvan el acta a la ciudadanía que les eligió en base al proyecto político que seguimos representando y que representan nuestros órganos y documentos, democráticamente elegidos".

Así, el Consejo Ciudadano, que se declara como "órgano legítimo de decisión", pide a estos cuatro parlamentarios críticos con la dirección que "dejen paso a otros compañeros y compañeras en aras a conseguir rebajar la tensión interna y mejorar la convivencia en la organización".

En un comunicado, el Consejo Ciudadano ha señalado que "las personas que formamos parte de Podemos en Navarra nos hemos dotado de unas herramientas que son los documentos organizativos y un código ético que debemos respetar y cumplir para el buen funcionamiento de nuestra organización política". "A estos documentos nos debemos tanto las personas militantes, la representación del Consejo Ciudadano, como también los y las representantes parlamentarias", ha añadido.

Según ha continuado señalando, "es el Consejo Ciudadano de Navarra el órgano encargado de debatir, decidir y ejecutar la dirección política de Podemos y, como tal, tiene la responsabilidad de tomar una decisión ante los graves hechos que estamos viviendo por la irresponsable actuación de cuatro personas parlamentarias que, ninguneando el reglamento del grupo parlamentario y las competencias del Consejo Ciudadano de Navarra, han actuado de forma antidemocrática atribuyéndose públicamente la dirección y representación pública e institucional de Podemos".

El Consejo Ciudadano ha afirmado que "no puede permitir que se menosprecien públicamente las funciones de diversos órganos del partido, Secretaría General, Consejo de Coordinación, Consejo Ciudadano y Comisión de Garantías, y que se califique de sectarios y antidemocráticos a estos órganos elegidos siguiendo los principios de actuación democrática de la organización".

El Consejo Ciudadano, máximo órgano de dirección de Podemos Ahal Dugu no puede permitir que se menosprecie públicamente a los órganos elegidos de manera democrática.



Comunicado ¿ pic.twitter.com/Pa8nsDdjRG — Podemos Navarra (@Podemosnavarra) 19 de febrero de 2018

Los críticos tendrán en cuenta la decisión de las bases

Cuestionado al respecto, uno de los parlamentarios críticos y portavoz del Grupo, Carlos Couso, ha declarado que "sintiéndolo mucho" sobre este particular no se va a manifestar puesto que "como portavoz legal" tiene el "deber de imparcialidad" y además no puede hacer uso de parte de esta portavocía para una cuestión interna, a la que están contestado "por los cauces internos".



Tras reconocer que la primera información al respecto la han recibido a través de la prensa y luego les ha llegado por las redes internas, ha apuntado que la decisión que adopten será teniendo en cuenta la opinión de las bases.

Ha agregado que el próximo lunes él o cualquier otro parlamentario actuará como portavoz, ya que su propósito es que los siete puedan actuar como portavoces.