Política

Tribunal Supremo

El Supremo limita al territorio español la orden de detención a Anna Gabriel

Agencias | Redacción

21/02/2018

El juez rechaza la petición de la Fiscalía que había pedido una orden de detención internacional. Gabriel ha asegurado que no le sorprende la noticia. 'Es una persecución política', ha dicho.

El Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado "orden de detención nacional" contra la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, que se encuentra en Suiza. El magistrado rechaza por tanto activar la orden internacional que había solicitado la Fiscalía y será detenida si regresa al Estado español, pudiendo circular libremente fuera de Estado español, han precisado fuentes jurídicas.

Gabriel, quien estaba citada como investigada para esta mañana a las 09:30 horas en el Supremo, no ha acudido al tribunal, tal y como había anunciado que sucedería, y la secretaria judicial ha levantado acta de su incomparecencia tras aguardarla media hora.

Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadenas han pedido al juez que dicte un auto de prisión y que curse una orden internacional de detención y entrega a las autoridades de este país. Según explican en el escrito remitido al juez, Gabriel no ha comparecido sin causa justificada y que es la segunda vez que esto sucede, en alusión a la citación del pasado día 14, si bien el letrado de Anna Gabriel pidió retrasar esta comparecencia dado que él no podía acudir.

Así, los fiscales señalan que "habiendo eludido la acción de la Justicia" y "a los fines de impedir que continúe en situación de fuga", interesa que se decrete la prisión provisional de la misma para proceder a su posterior reclamación ante las autoridades competentes suizas.

Gabriel notificó al juez que no pensaba acudir y que permanecerá en Suiza, a donde llegó hace días después de pedir un aplazamiento de su comparecencia, inicialmente prevista para el miércoles. El escrito de Gabriel expone que no tendrá "un juicio justo" en España por lo que ha buscado "un país que pueda proteger sus derechos".

Suiza por su parte ya ha avanzado esta mañana que 'a priori' rechazaría la extradición de Anna Gabriel por entender que es un "delito político".



Gabriel: 'Es una persecución política'

En una entrevista concedida a TV3 desde Ginebra, Gabriel no se ha mostrado sorprendida por la orden de búsqueda y detención dictada contra ella.

Ante las preguntas del periodista sobre si cree que su estancia en Suiza puede perjudicar a los demás encausados, ha replicado que en derecho penal las penas deben ser individualizadas y no deberían interferir lo que hagan los demás encausados.

Gabriel ha recalcado que no está en Suiza porque haya elegido vivir allí, sino porque entiende que "la falta de derechos que sufren los independentistas" catalanes en el Estado español le ha llevado a tomar la decisión de presentarse ante sus tribunales.



"No es nada agradable, dejas atrás a los tuyos, es duro y doloroso, lo digo por los que creen que pasamos unas vacaciones, pero yo quiero reafirmar mi compromiso con las libertades y los derechos fundamentales. Es una persecución política, lo que nos quieren atribuir no existe", ha matizado.