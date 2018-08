Política

Tribunal Supremo

Absuelven a la tuitera Cassandra por sus tuits sobre la muerte de Carrero Blanco

Agencias | Redacción

01/03/2018

La Audiencia Nacional le impuso un año de prisión por humillar a las víctimas del terrorismo con sus chistes en Twitter pero el Supremo considera que no resulta proporcionada una sanción penal.

Noticias (1) La tuitera Cassandra condenada por un chiste sobre Carrero Blanco

El Tribunal Supremo ha anulado la condena a 1 año de prisión y 7 de inhabilitación absoluta que la Audiencia Nacional impuso a la tuitera Cassandra por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo por sus tuits sobre la muerte de Carrero Blanco.



La acusada envió 12 tuits relativos al atentado que costó la vida a Carrero Blanco y el Supremo considera que, aunque hizo chistes fáciles y de mal gusto al respecto, hace ya 44 años del atentado.



Mientras que es reprochable social e incluso moralmente la mofa de una grave tragedia humana, no resulta proporcionada una sanción penal, dice el Supremo.

El tribunal tiene en cuenta que sus comentarios no incluían ningún comentario ultrajante hacia la víctima. Asimismo, no incitaban a la violencia, no provocaban odio contra grupos determinados, no justificaban el atentado ni incitaban a cometer nuevos.

La sentencia resalta que eran mensajes centrados en repetir chistes ya conocidos en los que se juega en clave de humor con la forma singular, mediante la voladura del vehículo de Carrero, en la que se perpetró el atentado.

La Sala recuerda que desde el atentado, perpetrado en 1973, y ya desde las fechas próximas a su comisión, se han inventado innumerables chistes, y en casi todos ellos la clave de humor recaía en el hecho de que el vehículo surcara el espacio y acabara cayendo dentro de un edificio.

Para los magistrados, el transcurso del tiempo y "la oxidación o agotamiento del tema en clave de humor negro permiten considerar que ya no estamos ante acciones especialmente perversas que tienen como objetivo específico la humillación y el descrédito de las víctimas".