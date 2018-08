Política

Puigdemont retira 'provisionalmente' su candidatura y propone investir a Sánchez

02/03/2018

Por otro lado, el líder de Junts per Catalunya ha anunciado que sus abogados han presentado una demanda contra España ante la ONU por "violar" sus derechos.

Tras recibir el reconocimiento del Parlament, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció ayer, jueves, que retira su candidatura “provisionalmente” en una comparecencia pública. Puigdemont apuntó a Jordi Sánchez como su sucesor. El mandatario ha comunicado ya su decisión al presidente del Parlament, Roger Torrent.

Así, el líder de Junts per Catalunya (JxCat) anunció, en un vídeo difundido a través de las redes sociales, que renuncia "de manera provisional" a su investidura y, en su lugar, ha propuesto el nombre de Jordi Sànchez, número dos de su lista y ahora en prisión preventiva.

Puigdemont oficializó así lo que era un secreto a voces desde hace semanas: que estaba preparando desbloquear la legislatura dejando paso, en primera instancia, a Jordi Sànchez, a quien definió como "un hombre de paz, injustamente encerrado en una cárcel española".

Así, Puigdemont pidió desde Bélgica al presidente del Parlament, Roger Torrent, que inicie lo más pronto posible una ronda de contactos para proponer a Sànchez como "nuevo candidato como presidente del gobierno autonómico", lo que puede desencadenar más tensión ya que el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo el martes que es "difícil" pensar en un presidente autonómico que esté "en prisión".

En consecuencia, según fuentes de la presidencia del Parlament, "el presidente Torrent abrirá una ronda de contactos a principios de la semana próxima para proponer a un nuevo candidato".

155

Puigdemont argumentó que con su decisión quiere facilitar que las instituciones catalanas sigan gobernadas por el independentismo y no por "el autoritarismo del 155".

"No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas", aseguró Puigdemont, que espera poder volver pronto a Cataluña como un hombre libre.

También explicó que, con su decisión, el Gobierno español no podrá seguir ocupando las instituciones catalanas, y aunque admite que ello no garantiza la restauración total de la autonomía catalana, cree que dará "libertad para emprender la siguiente fase del camino hacia la independencia y del desarrollo de la República catalana desde espacios más libres y democráticos".

Así, ratificó su voluntad de mantener "la legitimidad de la República" y trabajar para hacerla posible, y anunció que en los próximos días convocará a miembros del Parlament a una reunión solemne en Bélgica para impulsar esta nueva etapa.

Demanda contra España ante la ONU

Por otro lado, Puigdemont anunció que un equipo de abogados internacionales ha presentado esta tarde en su nombre "una demanda contra el Estado español ante el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas", para denunciar la "violación" de sus derechos.

El mandatario explicó que esta acción legal pretende denunciar la "violación" por parte del Estado de la "declaración universal de los derechos humanos y la carta de los derechos civiles y políticos".

Missatge institucional del president de la Generalitat de Catalunya https://t.co/acydz8HGlF

— Carles Puigdemont ¿ (@KRLS) 1 de marzo de 2018

Jordi Sànchez acepta ser candidato: "Es un gran honor y una enorme responsabilidad"



El líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, ha aceptado la propuesta formulada por Puigdemont de cederle a él convertirse en el próximo candidato a la Presidencia de la Generalitat.



"Es un gran honor y una enorme responsabilidad poder representar al pueblo de Cataluña", dijo en un apunte en Twitter.



Encarcelado en Soto del Real desde finales de octubre, Sànchez señaló que Puigdemont, Oriol Junqueras y todos los consellers cesados son el verdadero Govern legítimo de Cataluña: "¡Siempre con vosotros! Libertad".

És un gran honor i una enorme responsabilitat poder representar el poble de Catalunya. El President @KRLS, el Vicepresident @junqueras junt amb tots els consellers destituïts pel 155 són el veritable Govern legitim de Catalunya. Sempre amb vosaltres! #llibertat https://t.co/x5kJjhSedY — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 1 de marzo de 2018

El Gobierno español subrayó que el hecho de que Puigdemont haya asumido que no va a ser presidente de la Generalitat ha sido posible gracias a la determinación del Ejecutivo de utilizar todos los recursos a su alcance para impedir esa "burla" a la legalidad vigente.

En el mismo sentido, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, afirmó que Puigdemont ha renunciado "forzado por la perseverancia del Gobierno de España, las instituciones democráticas del país y el PP".

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, consideró que Puigdemont se retira porque "no puede alargar más" el "esperpento", y critica que los soberanistas persistan en el "lío".