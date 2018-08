Política

ARRASATE

Representantes de EH Bildu asisten por primera vez al homenaje a Isaías Carrasco

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/03/2018

El concejal del PSE-EE fue asesinado por ETA hace 10 años. Idoia Mendia dice que PSE logró que la democracia "venciera a la imposición" de ETA y logrará "que la verdad venza al olvido".

Representantes de EH Bildu han asistido este sábado por primera vez al homenaje a Isaías Carrasco, concejal del PSE-EE asesinado por ETA hace 10 años en Arrasate.

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha destacado que los socialistas lograron que la democracia "venciera a la imposición" y logrará "que la verdad venza al olvido".

Además, ha destacado que "Euskadi tiene pendiente reconocer a quienes supieron hacer frente al terror sin renunciar a sus ideas", lo que ha sido "la garantía para preservar la pluralidad".

Mendia ha intervenido en el homenaje que la familia y los socialistas vascos han brindado este sábado a Carrasco, cita a la que han asistido entre otros, el secretario general del PSE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, el exlehendakari Patxi López o la directora del Instituto Gogora, Aintzane Ezenarro, entre otros. Por primera vez, el acto ha contado, además, con la presencia de representantes de EH Bildu tras acudir hasta Arrasate la portavoz parlamentaria de la coalición, Maddalen Iriarte, y la directora de Programas de la coalición, Ainhoa Beola.

Por su parte, el secretario general del PSE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha remarcado que "toda la sociedad tiene una gran deuda pendiente" tanto con Isaías Carrasco como con toda su familia y ha insistido en que Arrasate tiene "una deuda" porque en aquel momento "institucionalmente no estuvo a la altura de un vecino que trabajó incansablemente por los ciudadanos de este pueblo".

Para Andueza, es "importantísimo" que la viuda y los hijos de Carrasco cuenten su "verdad desgarradora, sobre la que no se puede echar tierra encima y taparnos los ojos". De este modo, ha insistido en que "no se puede construir futuro olvidándose del pasado, porque si no ese futuro sería débil, falso e incierto".