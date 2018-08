Política

Movimientos

EA espera 'más pasos' de la izquierda abertzale las 'próximas semanas'

Redacción

18/11/2010

Pello Urizar ha adelantado que la izquierda abertzale dejará "clarísimo" cuál es su postura política y que ETA tendrá que "cerrar la persiana sí o sí".

Eusko Alkartasuna (EA) espera ver "más pasos" por parte de la izquierda abertzale ilegalizada en las "próximas semanas", según ha asegurado hoy su secretario general, Pello Urizar, quien considera que el fin de ETA puede darse "en breve".

"Tenemos claro, y sino no hubiéramos firmado un acuerdo estratégico con la izquierda abertzale, que tiene la decisión ya tomada, que va a dar diferentes pasos en las siguientes semanas, donde quede clarísimo cuál es su postura política y la apuesta de futuro", ha dicho en declaraciones a los periodistas.

Según el líder de EA, el "mero hecho de que esos pasos se hagan realidad va a conllevar que ETA, sí o sí, termine diciendo que se acabó un ciclo político y que cierra la persiana".

"Yo no me atrevo a poner fechas, porque además no sería positivo poner fechas. Pero se va a dar y, además, en breve", ha subrayado.

Urizar ha intervenido hoy en una conferencia independentista organizada en la sede del Parlamento Europeo (PE) por la Alianza Libre Europea (ALE), grupo en el que están inscritos también partidos como ERC y el BNG, entre otros.

En su discurso, el político vasco ha subrayado que "en Euskal Herria se ha abierto un nuevo escenario" que "nos encamina hacia el ansiado escenario de no violencia" y acerca la posibilidad de una independencia vasca dentro de la UE.