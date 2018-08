Política

En Bilbao

EH Bildu no irá al acto del Gobierno Vasco por las víctimas del terrorismo

Agencias | redacción

06/03/2018

Josu Erkoreka ha replicado a EH Bildu que el lema del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en Bilbao, este próximo sábado, "es una rotunda verdad".

EH Bildu no acudirá como tal al acto organizado por el Gobierno Vasco el próximo sábado en Bilbao con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, aunque sí asistirá una representación de Eusko Alkartasuna.

La parlamentaria vasca de EH Bildu Miren Larrion ha dicho este martes, en una entrevista en Onda Vasca, que lo que tiene "muy claro es que el sitio fundamental donde hay que estar" es en los homenajes a víctimas del terrorismo como el tributado el pasado sábado en Arrasate (Gipuzkoa) al exedil socialista Isaías Carrasco, asesinado hace diez años por ETA.

"Lo que me causaría desazón realmente es no estar con las víctimas", ha recalcado Larrion, quien ha insistido en que el acto del sábado en Bilbao, convocado bajo el lema "Fue injusto. Gizartea eta biktimak, elkarrekin oraina eta etorkizuna eraikiz" (Sociedad y víctimas, construyendo juntas el presente y el futuro), es "un acto institucional" que se organiza sobre unos "planteamientos" que pueden ser "inclusivos o no".

Por el contrario, EH Bildu sí acudirá al acto organizado el sábado en Navarra al entender que "se ha plantado con una lectura mucho más inclusiva", ha señalado.

Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, se ha dirigido a EH Bildu para afirmar que el lema del acto de homenaje a víctimas del terrorismo del próximo sábado convocado por el Ejecutivo 'Fue injusto' es "una obviedad, una rotunda verdad y tiene una evidente connotación reparadora".

En una comparecencia ante los medios de comunicación tras la celebración del Consejo de Gobierno, Erkoreka ha respondido, de esta manera, al anuncio de la coalición soberanista de que no acudirá al acto al no ser "integrador" ni mirar "al futuro", sino "al pasado".

Josu Erkoreka ha mantenido la invitación del Gobierno Vasco a todos los partidos y otros sectores de la sociedad, y ha apuntado que "cada formación es libre de tomar las decisiones que consideren más oportunas".

"Lamentaremos las ausencias que, de alguna manera, pondrán de manifiesto que será todavía largo el camino que hay que recorrer, que no está todo hecho en relación a este asunto", ha asegurado, para reiterar "el acierto del lema seleccionado que "no es fruto del capricho ni de la arbitrariedad".

El acto

El acto se celebrará en la Plaza Indautxu de la capital vizcaína y tendrá una duración de media hora, entre las 10.30 y las 11.00 horas del sábado 10 de marzo, víspera del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Se tratará de una concentración circular, como reflejo de la solidaridad de la sociedad vasca hacia las víctimas del terrorismo y el lema de este año será: "Fue injusto. Gizartea eta biktimak, elkarrekin oraina eta etorkizuna eraikiz" (Sociedad y víctimas, construyendo juntas el presente y el futuro).

El acto finalizará con un discurso del lehendakari, Iñigo Urkullu.

El objetivo de esta concentración es doble. Por un lado, recordar a las víctimas del terrorismo y expresarles el reconocimiento y la solidaridad de la sociedad vasca y, por otro, promover la unidad entre víctimas y sociedad.

El Ejecutivo vasco, a través de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, ha dirigido una invitación a participar en este acto a las instituciones vascas, así como a las entidades políticas, sociales, económicas, culturales y educativas de Euskadi.

El Gobierno Vasco también ha invitado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa para expresar su solidaridad y reconocimiento hacia las víctimas de organizaciones terroristas.