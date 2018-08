Política

Aralar responde que 'no' a la oferta de Batasuna en Navarra

18/11/2010

Aralar sostiene que crear un "nuevo agente político" supondría "acabar con Nafarroa Bai". Por otro lado, la diputada de NaBai Uxue Barkos considera que la propuesta pretende "fracturar" la coalición.

Aralar ha respondido hoy que "no" a la oferta de Batasuna de "constituir un nuevo agente político en Navarra", ya que eso supondría "romper y acabar con Nafarroa Bai", pero al mismo tiempo ha subrayado que esta coalición nacionalista "es un proyecto abierto".



Así ha respondido el coordinador de Aralar en Navarra, Txentxo Jiménez, a la propuesta de la izquierda abertzale a este partido y a EA. Eso sí, ha añadido que si Batasuna solicita entrar a formar parte de Nafarroa Bai no se le plantearía "ninguna exigencia extra", aunque no se le daría "ningún trato preferencial".

En este sentido, ha subrayado que "NaBai es absolutamente exquisita en el contenido de sus bases políticas" y en ellas se contempla "un rechazo absoluto del uso de la violencia para fines políticos, se condena cualquier acto de violencia, se le pide a ETA un cese definitivo y total de la lucha armada y se hace un reconocimiento a las víctimas".



En el caso de que Batasuna pidiera entrar en NaBai y aceptara esas bases "no habría legalidad del Estado, ni juez, ni ministro que pudiera impedir que NaBai con Batasuna y la propia Batasuna fuese legal", ha dicho.



Independientes de Nafarroa Bai

Los independientes de Nafarroa Bai consideran que las propuestas de la izquierda abertzale pretenden "fracturar" a la coalición y se muestran contrarios a aceptarlas. Así lo ha manifestado la diputada Uxue Barkos tras la reunión celebrada por los independientes de NaBai.