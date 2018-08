Política

Día de Víctimas del Terrorismo

EH Bildu acusa a Urkullu de buscar la confrontación con el lema del acto de hoy

AGENCIAS | REDACCIÓN

10/03/2018

Iker Casanova ha denunciado que existían "múltiples posibilidades" de llegar a un acuerdo con el lema del acto por las víctimas, pero que se ha elegido "polemizar con la izquierda abertzale".

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha acusado hoy al lehendakari, Iñigo Urkullu, de buscar la polémica con la elección del lema del acto convocado hoy en Bilbao en homenaje a las víctimas del terrorismo, al que la coalición abertzale no asistirá. Cree que el lehendakari y Jonan Fernández han elegido "polemizar" con la izquierda abertzale y no tender puentes"

En declaraciones a Radio Euskadi, Casanova se ha referido a la ausencia de EH Bildu en el acto de este sábado que, con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, se desarrollará en Bilbao bajo el lema 'Fue injusto. Gizartea eta biktimak, elkarrekin oraina eta etorkizuna eraikiz' (Sociedad y víctimas, construyendo juntas el presente y el futuro)'.

Según ha dicho, "entre los miles de lemas" que podían haber suscitado "unidad" entre las distintas formaciones han optado por uno "como imposición" con el fin de buscar "polémica", cuando EH Bildu "no tiene problema en participar en actos con voluntad de integrar", recordando que EH Bildu sí participará en el acto organizado en Navarra.

Asimismo, ha indicado que es "preocupante" que en una semana en que se han producido "vulneraciones gravísimas de derechos humanos con resultado de muerte" -en referencia a la muerte del preso Xabier Rey-, el Gobierno vasco "se dedique más a la retrospectiva que a la lucha contra vulneraciones de Derechos Humanos que se producen en este momento".

Casanova ha señalado que EH Bildu está de acuerdo en "recorrer el camino para la reparación de las víctimas", pero "no a escribir la historia al dictado de otros". "Estamos dispuesto a acordar formulaciones de reparación de las víctimas pero no a aceptar imposiciones", ha reiterado. Por último, ha manifestado que EH Bildu está dispuesta a "asumir compromisos y acudir a lugares que puedan resultar incómodos". "Si realmente hay voluntad de inclusión la próxima vez será facilísimo pero me temo que lo que se quería es que este debate se diera y eso nos ha sentado realmente mal", ha finalizado.

Las respuestas del resto de contertulios de Radio Euskadi





"¿Acaso no fue injusto lo que las víctimas sufrieron?", le ha preguntado la parlamentaria del PNV Josune Gorospe, que ha negado las acusaciones del representante de EH Bildu.

A su juicio, "es sorprendente" que al ser el acto de Bilbao "de consenso" en recuerdo a "todo tipo de víctimas" -de ETA, GAL y Batallón Vasco Español- "se ponga reparos" al lema elegido.

Por su parte, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guanche ha lamentado la ausencia de EH Bildu y ha apostado por la defensa de "una memoria inclusiva", en la que estén presentes "todas las partes".

El parlamentario del PSE-EE José Antonio Pastor ha señalado que la no participación de EH Bildu en el acto de hoy "sorprende y entristece" y ha afirmado que no acaba de entender su ausencia cuando la coalición abertzale ha asistido a los actos por el aniversario de los asesinatos por parte de ETA de los socialistas Fernando Buesa e Isaías Carrasco, en los que se dijeron "las mismas cosas".

Por el contrario, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha señalado que no le sorprende la "lamentable" actitud de EH Bildu y ha exigido a sus representantes que "de una vez por todas renieguen de su pasado, condenen el terrorismo de ETA y dejen de hacer exigencias a los demás".