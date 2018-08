Política

Declaración institucional

El Parlamento de Navarra ve necesaria una nueva política penitenciaria

Agencias | Redacción

12/03/2018

La Junta de Portavoces, con el voto en contra de UPN y PPN, ha aprobado la declaración. El texto, presentado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, ha sido apoyado también por el PSN.

La Junta de Portavoces del Parlamento Foral, con el voto en contra de UPN y PPN, ha aprobado hoy una declaración institucional en la que se entiende necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar.

Así se recoge en un texto, presentado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y apoyado por esas formaciones y el PSN, que incluye un primer punto en el que la Cámara navarra manifiesta su desacuerdo con la política penitenciaria de alejamiento de las personas presas, que ha contado con el rechazo de UPN y PPN, al que en este caso se ha sumado también el PSN.

Esta declaración ha llegado a la Mesa y Junta de Portavoces tras la muerte la semana pasada en una cárcel gaditana del preso de ETA Xabier Rey y la manifestación que este sábado tuvo lugar en Pamplona/Iruña para condenar su muerte y exigir el fin de la dispersión.

Diferentes posturas

Las diferentes posturas de los grupos respecto a esta cuestión han sido expuestas por los portavoces en declaraciones a los periodistas al término de la Mesa y Junta de Portavoces.

En este sentido el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha sostenido que lo que quiere su partido es que se exija a ETA que se disuelva, a la izquierda abertzale que no se hagan recibimientos a "etarras, a asesinos" y que se diga que ya basta de "maquillajes, de blanqueos, de cuentos chinos".

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, tras apuntar que la "dura muerte" de Rey, quien al parecer se suicidó, se podía haber evitado, ha augurado que llegará el momento en el que UPN y PPN tengan que posicionarse y moverse para que la actual política penitenciaria, con estas "trágicas consecuencias", desaparezca.

Koldo Martínez (Geroa Bai) ha reiterado su postura contraria a la dispersión de todos los presos, no solo los "políticos", ya que la dispersión supone un "plus de crueldad" que no tiene ningún fundamento, ni sustento jurídico, ni democrático.

Como portavoz de Podemos ha comparecido Carlos Couso, quien ha mostrado su apoyo a la iniciativa resaltando que hay "muchos casos" en los que el propio Estado no está cumpliendo con la legislación y mantiene una dispersión que está "fuera de toda lógica" por lo que estará bien dar pasos en ese sentido.

Al igual que los otros tres socios del Gobierno Foral, I-E también ha apoyado el texto, ya que, según ha señalado José Miguel Nuin, la coalición siempre ha rechazado la dispersión, a la que no ha visto nunca justificación, menos aún con el fin de la acción terrorista de ETA.

Los socialistas han votado en contra del primer punto porque, según ha explicado su portavoz, María Chivite, consideran que en su momento las decisiones estaban "bien tomadas". El voto a favor de una nueva política penitenciaria responde a que el marco actual es diferente, tras el abandono del terrorismo por parte de ETA y esto, en su opinión, debería ser tenido en cuenta.

En contra de todo el texto se ha posicionado Ana Beltrán (PPN), quien se ha mostrado contraria a modificar la legislación mientras ETA no se disuelva, colabore en el esclarecimiento de todos los crímenes y entregue las armas.