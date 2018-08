Torrent convoca hoy el pleno en el Parlament para investir a Jordi Turull

El presidente del Parlament, Roger Torrent, convocó ayer, miércoles, el pleno para investir president de la Generalitat a Jordi Turull, candidato propuesto por Junts per Catalunya (JxCat), tras llevar a cabo una ronda de contáctos telefónicos exprés este miércoles por la tarde, según fuentes parlamentarias.

Así, Turull podrá ser investido antes de que el Tribunal Supremo ordene previsiblemente su procesamiento este viernes, tal y como trascendió ayer por la mañana. La sesión de investidura comenzará a las 17:00 horas.

Así, JxCat, ERC y la CUP acordaron celebrar este jueves en el Parlament el pleno para investir a Turull. Torrent compareció poco antes de las 22:00 horas de anoche en su despacho del Parlament para anunciar la decisión tomada, que habían avanzado fuentes parlamentarias, tras los contactos mantenidos por la tarde entre las fuerzas independentistas para dar una respuesta conjunta a Llarena.

El presidente del Parlament subrayó que ha decidido convocar el pleno de forma urgente para este jueves para evitar "injerencias" que considera que "se podrían producir el próximo viernes", cuando el Tribunal Supremo ha citado a Jordi Turull para valorar posibles medidas cautelares.

"Son los representantes del pueblo los que decidirán si Jordi Turull es o no el presidente. Pongamos la política en el centro de todo. Mañana -hoy- los representantes de la soberanía popular de Cataluña nos reunimos para hacer lo que nos toca hacer siempre: hablar debatir y finalmente votar", afirmó.

El presidente de la Cámara catalana indicó que, tras la ronda de consultas telefónicas, pudo constatar que Turull es el único candidato propuesto y el que "más apoyos puede lograr".

La CUP anunció que decidirá si vota favorablemente a Jordi Turull en una reunión de su consejo político que se celebrará este jueves a las 15:00 horas, dos horas antes del inicio del pleno, por lo que mantendrá el suspense hasta el final.

Turull promete presidir el Govern para todos los catalanes y dialogando sin exclusiones

El candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Jordi Turull, prometió asumir el cargo gobernando para todos los catalanes y dialogando sin exclusiones, y dijo que sería "un honor inmenso" que le eligieran el resto de diputados.

"Trabajaré sin descanso por el progreso y protección de los 7,5 millones de catalanes, sus derechos, su libertad y sus mandatos democráticos", dijo en un tuit.

Un honor immens. Si el Ple del Parlament em dóna la seva confiança, treballaré sense descans pel progrés i protecció dels 7,5 milions de catalans, els seus drets, la seva llibertat i el seus mandats democràtics. Amb diàleg amb tothom i per a tothom. https://t.co/zVnmY6iCXk

El cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró en un tuit que Turull "será un gran presidente para revertir los efectos del 155" y afirmó que "ninguna maniobra del Estado podrá agrietar su dignidad".

En @jorditurull serà un gran president per revertir els efectes del 155, per fer respectar el resultat del #21D i per garantir la legitimitat de les institucions nacionals catalanes. És un home honest i treballador. Cap maniobra de l'Estat podrà esquerdar la seva dignitat. pic.twitter.com/d8dew0j912