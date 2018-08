Política

Cataluña

Llarena procesa por rebelión a 13 políticos del 'procés' catalán

Agencias | Redacción

23/03/2018

Además, procesa por malversación a nueve exmiembros del Govern y por desobediencia a los cinco exmiembros de la Mesa y a las exdiputadas Gabriel y Boya (CUP).

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que investiga la causa del 'procés' en Cataluña, procesado por rebelión a 13 políticos catalanes, incluidos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Marta Rovira.

Además de ellos, los otros procesados por rebelión son los exconsellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comìn y Dolors Bassa.

También procesa por rebelión a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, al ex presidente de la ANC Jordi Sànchez y al ex presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart.

Estos 13 procesados se enfrentan a penas que oscilan entre los 17 y los 33 años de prisión.

Además de por rebelión, Llarena procesa por malversación el president Puigdemont, el que fuera vicepresident Junqueras y los siete exconsellers.

Un total de 25 procesados

Los autos de procesamiento de hoy incluyen además otros delitos que afectan a diversos inculpados y, así, el juez procesa a cinco exmiembros del Govern por malversación y desobediencia: Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.

Así mismo, el juez procesa por desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament: Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barruffet y Joan Josep Nuet, así como a Mireia Boya (expresidenta del Grupo de la CUP) y a Anna Gabriel, exportavoz de la CUP. Este delito no comporta penas de prisión, pero sí de inhabilitación.

El magistrado fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Govern procesados.

Llarena ha dejado fuera del auto de procesamiento al president Artur Mas; a la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras. Son los únicos tres de los 28 investigados que no han sido procesados.

Rovira no acude al tribunal

Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa han llegado progresivamente: primero han hecho su aparición Forcadell, Romeva y Bassa, unos 15 minutos antes de las 10:00 horas. Turull y Rull han aparecido algo más tarde.

Forcadell, Bassa y Romeva, a su llegada. EFE

La gran sorpresa de esta mañana la ha protagonizado la coordinadora general de ERC, Marta Rovira, que no ha acudido al Supremo y podría haber abandonado el Estado español.

Precisamente, la propia Marta Rovira, Carme Forcadell y Dolors Bassa renunciaron anoche a su escaño para que su situación personal no "condicione la actividad normal del Parlament y que ningún juez pueda hacer chantaje a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña" puesto que "por encima de los nombres concretos hay un proyecto compartido".