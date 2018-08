Política

Cataluña

El juez decreta prisión incondicional para Turull, Forcadell, Romeva, Rull y Bassa

Agencias | Redacción

24/03/2018

El juez ha dictado una orden de detención internacional contra Marta Rovira, Carles Puigdemont y el resto de huidos. Torrent mantiene el pleno de investidura de este sábado.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado prisión incondicional para el candidato a la Presidencia del Govern, Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los consellers cesados Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, a petición de la Fiscalía y de la acusación popular de Vox.

Llarena ha tomado esta decisión al término de una vista de medidas cautelares en el alto tribunal en la que ha atendido la petición de Fiscalía y de la acusación popular ejercida por Vox que han solicitado previamente prisión incondicional para todos ellos.

Se unirán así al cesado vicepresidente Oriol Junqueras, el conseller cesado Joaquim Forn, al expresidente de ANC, Jordi Sánchez, y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, por lo que todos los procesados por rebelión, penado con entre 15 y 25 años de cárcel, estarán en prisión provisional salvo los cuatro "exiliados" que son el president Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los consellers cesados Antoni Comín y Clara Ponsati.

Turull, Romeva y Rull serán trasladados esta misma tarde a la cárcel de Estremera, donde ya pasaron un mes y dos días en prisión preventiva, en tanto que Forcadell y Bassa serán conducidas a la prisión de Alcalá Meco.

El juez aprecia en su auto "un grave riesgo de fuga" y de "reiteración delictiva" en los encausados derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión, penado con entre 15 y 25 años de cárcel.

En su auto, Llarena recoge las alegaciones de los abogados de los cinco encarcelados señalando que el hecho de haber comparecido hoy demuestra que están dispuestos a hacerlo y "que no puede adoptarse una resolución en función del comportamiento procesal que hayan podido adoptar otros encausados" en relación a los fugados, especialmente tras la fuga hoy de Marta Rovira.

"El alegato es razonable" dice el juez, pero añade que ese peligro de fuga si puede sostenerse por elementos externos que podrían aparecer con "el propio desarrollo de la causa".

Y este punto el magistrado sostiene que "lo cierto es que la imputación que se cierne sobre los procesados hace pensar en la tentación a la fuga ante una pena de intenso gravamen".

A esto agrega que aunque han comparecido hoy ante el juez "la investigación también ha reflejado su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años".

El juez pide detener a Rovira y el resto de huidos

Por otro lado, el magistrado Pablo Llarena ha dictado orden de detención internacional y orden europea de detención (OED) contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que esta no haya acudido a la citación judicial de este viernes y ha reactivado las órdenes europeas e internacionales de detención para el resto de huidos, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El resto de afectados por esta medida son los exconsejeros que huyeron con Puigdemont a Bélgica: Antoni Comin, Clara Ponsati, Meritxel Serret y Lluís Puig.

Además, siguen vigentes las órdenes de detención cursadas en su momento contra ellos en España.

La única investigada huida para la que no se ha adoptado esta orden de busca y captura es Anna Gabriel, que permanece en Suiza, y la razón es que a la exdiputada de la CUP únicamente se le imputa un delito de desobediencia, muy lejano a la gravedad de la rebelión que se le imputa al resto.

Sin embargo, sigue pesando contra Gabriel una orden de detención en España por no haber comparecido cuando fue citada por el juez.

Turull pide a través de su abogado que se mantenga el pleno de investidura de este sábado

Tras confirmarse su ingreso en prisión, Turull ha difundido un tuit en el que señala: "He sido encarcelado por haber sido leal al mandato de los que me escogieron como representante del pueblo de Cataluña, al president, al Govern y al Parlament".



"Estoy bien porque estoy convencido de lo que he hecho, que ni es delito ni he hecho daño a nadie", ha afirmado Turull dirigiéndose a sus familiares.

Además, el abogado de Turull ha pedido en su nombre que se mantenga el pleno de investidura previsto para este sábado y que los parlamentarios le voten para ser investido como presidente de la Generalitat por razones de "dignidad" ante la "injusticia" de su encarcelamiento.

Finalmente, esta noche, el Parlament ha confirmado que se mantiene el pleno para mañana a las 11:30 horas, aunque según fuentes parlamentarias citadas por la agencia EFE, es "casi seguro" que no habrá segunda votación, ya que de hecho el candidato no podrá estar presente para defender su investidura desde el atril del hemiciclo.

Això us volia tornar a dir, amb el cap ben alt i podent mirar als ulls de tothom pic.twitter.com/8oMRxfR5ZU — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 23 de marzo de 2018

Por su parte, Rull ha subrayado que "hagan lo que hagan" con los líderes soberanistas procesados "la causa de Cataluña pervive con fuerza" y ha pedido, tras conocer que será encarcelado, que "el precio de nuestro compromiso sirva para multiplicar el compromiso de todos".



"Hagan lo que hagan con nosotros, la causa de Cataluña -la causa de la libertad, la democracia y de la dignidad- pervive con fuerza, porque somos millones los que creemos. Que el precio de nuestro compromiso sirva para multiplicar el compromiso de todos", ha indicado en Twitter.

Facin el que facin amb nosaltres, la causa de Catalunya -la causa de la llibertat, de la democràcia i de la dignitat- perviu amb força, perquè som milions els que hi creiem. Que el preu del nostre compromís serveixi per multiplicar el compromís de tots pic.twitter.com/crH2pIUbc0 — Josep Rull i Andreu ¿ (@joseprull) 23 de marzo de 2018

La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha afirmado que ingresa en prisión "con la conciencia tranquila y la cabeza bien alta" y ha remarcado que "nos encarcelan físicamente en la prisión pero no pueden encerrar nuestras ideas".

Forcadell también ha pedido al soberanismo que persevere: "Si lloráis, abrazaros, quereros y, sobre todo, después levantaros y continuad más unidos y más fuertes. Saldremos adelante".

Consciència tranquil·la i cap molt alt. Avui ens empresonen físicament a la presó, però no poden tancar les nostres idees. Si ploreu, abraceu-vos, estimeu-vos i, sobretot, després, aixequeu-vos i continueu més units i més forts. Ens en sortirem.¿ — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 23 de marzo de 2018

El president, Carles Puigdemont, ha deplorado los encarcelamientos de los políticos soberanistas: "El Estado español antidemocrático es una vergüenza para Europa".



Puigdemont ha asegurado que los encarcelamientos son ideológicos y ha constatado que se producen "el día que la ONU exige a España que respete los derechos de Jordi Sànchez".

El dia que l'ONU (@UN) exigeix a Espanya que respecti els drets de Jordi Sánchez (@jordialapreso) el jutge envia a la presó 5 dels nostres companys per les seves idees i el seu compromís. L'Estat espanyol antidemocràtic és una vergonya per a Europa.#LlibertatPresosPolítics ¿ — Carles Puigdemont ¿ (@KRLS) 23 de marzo de 2018

ERC y la CUP llaman a la movilización

La CUP ha manifestado su "frontal rechazo" por el encarcelamiento de los dirigentes soberanistas y ha llamado a la movilización contra lo que consideran una "represión judicial".

En una nota, la CUP ha destacado que "quieren ganar en los juzgados lo que pierden en las elecciones" y ha hecho un llamamiento "a la movilización y a apoyar aquellas acciones de denuncia de la represión judicial", pues cree que no se debe normalizar "esta situación de excepción contra la democracia y los derechos de todas las personas".

ERC también ha llamado a la movilización pacífica de la sociedad catalana en contra de la "persecución" que sufre el independentismo y sus representantes electos por parte de un Estado que "vulnera" y "ataca" los derechos y las libertades políticas de "todos los demócratas".

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado que con lo sucedido hoy se está "más lejos de una solución política y aún más lejos de la necesaria normalización de las relaciones institucionales y la convivencia".

Ha advertido de que la política "basada en el diálogo y en la voluntad de acuerdo", como "herramienta para solucionar problemas desde la representación y acción institucional respetando a la ciudadanía, ha desaparecido".

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que con las decisiones que se están adoptando en Cataluña, el Estado está trasladando a los independentistas el "mensaje" de que lograr "una república catalana, gallega, canaria o vasca no va a ser posible por las vías pacificas y democráticas".

El dirigente de EH Bildu ha aseverado que el artículo 155 de la Constitución "ha venido para quedarse" y que es necesario dar en Euskadi "una respuesta como pueblo, no como partido o sindicato, sino como país".