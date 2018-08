Política

Debate del contenido

La izquierda abertzale no descarta entrar en NaBai

Redacción

24/11/2010

La izquierda abertzale insiste en que no busca "romper NaBai" y dice que "el sujeto electoral se puede discutir".

La izquierda abertzale ha insistido en que su llamamiento a Aralar y a EA para conformar un acuerdo electoral para las elecciones de 2011 en Navarra "no se ha realizado para romper Nafarroa Bai" y ha afirmado que "lo trascendental no es el sujeto electoral", que "se puede discutir", sino que lo importante es "debatir sobre los contenidos".



Los portavoces de la izquierda abertzale en Navarra Xanti Kiroga y Marine Pueyo han valorado en rueda de prensa las reacciones a la propuesta electoral hecha pública el pasado 14 de noviembre y han incidido en que "el debate no es si la izquierda abertzale quiere o no incorporarse a NaBai".



Kiroga ha afirmado que la izquierda abertzale "no ha dicho que no a una posible integración" en NaBai. "Hasta ahora ha habido una serie de instrumentos que, a nuestro juicio, no han servido, y hay que profundizar sobre los contenidos, sobre los acuerdos, sobre aquello que es imprescindible para producir ese cambio político y social", ha explicado.



Preguntado por si se prevén contactos con estos dos partidos para hablar de estos contenidos, el portavoz de la izquierda abertzale ha indicado que "es algo que, evidentemente, hay que ir haciendo".