Política

Víctimas del terrorrismo

'En sus conciencias quedará acudir a un acto de legitimación de ETA'

Redacción

24/11/2010

El hermano del policía Eduardo Puelles, asesinado por ETA en 2009, se ha referido así a la presencia de dos víctimas de la organización terrorista en un acto homenaje a Santi Brouard y Josu Muguruza.

Josu Puelles, hermano del inspector de Policía asesinado por ETA en 2009, Eduardo Puelles, ha dicho a Cristina Sagarzazu y Rosa Rodero, viudas de dos ertzainas víctimas de la organización terrorista, que "en sus conciencias quedará acudir a un acto de legitimación terrorista".

En una carta abierta publicada por varios diarios y recogida por Europa Press, Puelles se ha dirigido a Sagarzazu y Rodero, que asistieron el pasado sábado al homenaje de la izquierda abertzale realizado en Bilbao a los ex dirigentes de HB Santi Brouard y Josu Muguruza.

El hermano del agente asesinado por ETA expresa "respeto" hacia ellas por su actitud, aunque añade que se trata de "actos con presencia de personas que apoyan y justifican la injuria, la calumnia, la amenaza y, finalmente, el asesinato de sus maridos y que, aún hoy, continúan haciéndolo en los mismos términos al colectivo al que pertenecían".

"No estoy ni me siento indignado. Estoy preocupado, muy preocupado por observar cómo parte de esta sociedad ha racionalizado el discurso argumentativo de la legitimación terrorista hecho desde la política. Y ustedes son un claro ejemplo de lo expuesto. No tanto por acudir en apoyo a esos familiares, sino por los conceptos utilizados en la argumentación para justificar su presencia", ha destacado.