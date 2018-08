Política

Presupuestos vascos

EA y UPyD presentarán enmiendas a la totalidad a los presupuestos

Redacción

26/11/2010

EB también prepara una enmienda a la totalidad de las cuentas, mientras que Aralar no ha decidido aún qué hacer y el PNV ha anunciado que no pedirá la devolución del proyecto.

Los parlamentarios vascos de EA y UPyD, Juanjo Agirrezabala y Gorka Maneiro, respectivamente, han anunciado que van a presentar sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma con la petición de su devolución al Gobierno Vasco.

Agirrezabala ha explicado que este presupuesto no es que no sea un instrumento para salir de la crisis, sino que es un "obstáculo", mientras que Maneiro ha dicho que con esta enmienda quiere mostrar su "desconfianza" hacia un Gobierno que "no representa el cambio político" en Euskadi.

El otro parlamentario del Grupo Mixto, Mikel Arana (EB), también tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad, según han adelantado fuentes de EB, mientras que Aralar todavía no ha decidido qué hará. El PNV ya ha anunciado que no pedirá la devolución del proyecto.

La enmienda de EA concluye que el proyecto "pactado por el PSE-EE con el PP no responde ni a las aspiraciones de la mayoría de la sociedad vasca, ni a las necesidades reales de la economía".



A juicio de Maneiro, detrás del actual Gobierno Vasco "no hay un proyecto creíble de cambio político" ni un "discurso alternativo al nacionalista", al que socialistas y populares tienen "miedo reverencial".