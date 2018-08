Política

En Pamplona/Iruña

La izquierda abertzale anuncia un partido 'de conformidad con la ley'

Redacción

27/11/2010

Han indicado que este nuevo partido, que registrarán en los próximas fechas, "deberá rechazar el uso de la violencia o la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos".

La izquierda abertzale ha anunciado hoy en Pamplona/Iruña el registro en próximas fechas de los estatutos de un nuevo proyecto político "de conformidad con los requisitos" establecidos en la

El anuncio ha sido hecho durante un acto en el que el dirigente de la ilegalizada Batasuna Rufi Etxebarria y la alcaldesa de Hernani, Mariam Beitialarrangoitia, han leído en castellano y euskera una declaración en la que se afirma que este nuevo partido "deberá rechazar el uso de la violencia o la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos".

En este sentido, han subrayado "que el compromiso de este nuevo proyecto con las vías exclusivamente políticas y democráticas debe ser firme e inequívoco, no sujeto a variables tácticas o factores coyunturales".

"No hay cabida para forma alguna de coacción violenta en la estrategia independentista y socialista de este nuevo proyecto político y organizativo", ha indicado el dirigente abertzale en una rueda de prensa en la que, sin embargo, no se ha hecho ninguna mención expresa a la banda terrorista ETA. "La paz no es sólo ausencia de violencia, sino el baluarte de un modelo social basado en la democracia y en la justicia social", ha añadido.

Etxeberria ha dado a conocer los principios que regirán este nuevo proyecto, que se centrarán en "una estructura interna y funcionamiento democrático y una actividad ejercida por las vías exclusivamente pacíficas y democráticas".

Además, las bases del proyecto político de la izquierda abertzale inciden en "la independencia, la euskaldunización, el socialismo, el futuro en una paz basada en la justicia y en la libertad, el feminismo, la solidaridad&' || 'nbsp; internacionalista y antiimperialista entre los pueblos, y la democracia participativa".