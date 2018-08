Política

Campaña electoral

Cataluña reflexiona bajo la amenaza de una alta abstención

Redacción

27/11/2010

La campaña catalana ha quedado marcada por varios momentos polémicos, anuncios porno y videojuegos incluidos, que han eclipsado los mensajes con más carga política.

Una más que posible alta abstención sería un mal resultado para una campaña catalana que se recordará, más que por su falta de contenido político, por unos vídeos electorales subidos de tono que han agitado el tranquilo oasis catalán.



El vídeo del orgasmo de una joven al votar a José Montilla, el falso destape de Montserrat Nebrera, la imagen de la actriz porno María Lapiedra pidiendo el voto para Joan Laporta en ropa interior por las calles de Madrid, el vídeo de las juventudes de CiU en el que España roba la cartera a Cataluña y el videojuego del PP con "Alicia Croft" luchando contra inmigrantes e independentistas han dado mucho que hablar.

Cataluña también ha exportado una imagen de atomización de la política, al estilo de Italia, con una decena de fuerzas políticas haciendo campaña, y con candidatos "freaks" como la artista de variedades Carmen de Mairena, que se presenta por la Cori, bajo el lema "Yo también soy puta".



Fin de campaña



En el cierre de campaña, los partidos y sus candidatos han echado el resto. Montilla con un estilo más moderno y sin corbata, apareció ante sus fieles al ritmo de la canción "Revolución" de Amaral, un tema que habla de cambio y cuyo estribillo, cargado de simbolismo -"siento que llegó nuestra hora, esta es nuestra revolución"- se convirtió en el himno de la noche.



El candidato de CiU, Artur Mas, se presentó ya como nuevo ''President'', seguro de una victoria a la que todos los sondeos apuntan y prometió administrarla "con humildad". "Si en algún momento a mí se me notase que no recibo esta victoria con este espíritu que os digo, me claváis una bronca y me dais un tirón de orejas, con total libertad", ha dicho Mas, recibido con gritos de "íMas president!" en un Palau inundado de ''senyeres''.



Los representantes del resto de partidos, intentaron apelar a los indecisos para que opten por sus opciones y, tal como afirmó la candidata del PP Alicia Sánchez-Camacho, "no acaben votanto a CiU solo porque quieren que se vaya Montilla".