Interior: 'Esta no es la ruptura fehaciente con ETA que esperamos'

Redacción

27/11/2010

Fuentes de la lucha antiterrorista ven en la declaración de la izquierda abertzale un intento de empujar a ETA hacia el abandono definitivo de las armas.

Si la izquierda abertzale quiere volver a las instituciones tiene que "romper fehacientemente con ETA", según fuentes del Ministerio del Interior, que han dicho a Efe que, con la declaración de este sábado, la antigua Batasuna "no lo ha hecho".

Esta es la reacción del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba al anuncio de que en próximas fechas se registrarán los estatutos de un nuevo partido de la izquierda abertzale que, según sus promotores, cumplirá los requisitos de la ley de partidos.

No obstante, para Interior no es suficiente con este nuevo pronunciamiento, opinión que han compartido fuentes de la lucha antiterrorista que, no obstante, ven en esa declaración otro intento de empujar a ETA a que dé nuevos pasos hacia el abandono definitivo

del terrorismo.