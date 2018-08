Política

Ares censura extrapolar la derrota del PSC a futuras elecciones

29/11/2010

El consejero de Interior cree que quien quiera hacer un paralelismo "probablemente, confunden sus deseos con la realidad".

El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, ha asegurado hoy que quienes pretendan hacer un paralelismo entre la derrota de los socialistas catalanes y los resultados de las próximas elecciones generales o del País Vasco, "probablemente, confunden sus deseos con la realidad".

En comparecencia ante los medios de comunicación, Ares ha evidenciado que ayer "el PSC perdió las elecciones" y obtuvo "un mal resultado" frente a CIU, que "ha ganado las elecciones".

Sin embargo, el consejero vasco ha valorado la "actitud responsable de Montilla", quien ha anunciado "que no sólo no se va a volver a presentar como candidato electoral sino que también dijo anoche que no se presentará como primer secretario del PSC".

Según ha expuesto, esas elecciones "se han celebrado en un momento concreto y es evidente que hay una singularidad en Cataluña", por lo que, ha opinado, "aquellos que quieran extrapolar los resultados" a las elecciones generales o las autonómicas del País Vasco que se celebrarán "aún mas tarde", "probablemente están confundiendo sus deseos con la realidad".

Para Ares, los socialistas catalanes "deben empezar a trabajar para tratar de recuperar el apoyo de los ciudadanos para las próximas elecciones municipales".