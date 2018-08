Política

Una 'caravana' del PP recorrerá Navarra para denunciar la 'imposición del euskera'

09/05/2018

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, dice que el euskera es 'una lengua propia' que respetan pero que no van a consentir que se 'imponga'.

El PP de Navarra ha organizado una "caravana lingüística" que visitará las localidades navarras para denunciar y alertar a los navarros de la "imposición del euskera" por parte del Gobierno foral.

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha presentado este miércoles la campaña, que partirá este sábado desde Tudela, con el lema "Sí al respeto a la mayoría. No a la imposición del euskera". Beltrán ha explicado que varios cargos del partido participarán y repartirán información y atenderán a quien se acerque.

"El propósito de esta caravana es alertar a los navarros del objetivo del Gobierno de nuestra comunidad, que, bañado y edulcorado con los derechos de los vascoparlantes, pretende inyectar el euskera queramos o no, sin libertad de elección y olvidándose del respeto al 93 % de la población que no lo habla y olvidándose también de que el euskera no es una lengua oficial en nuestra comunidad", ha criticado.

Beltrán ha citado como ejemplos de "imposición" los carteles bilingües en las carreteras en zonas no vascófonas o atender por defecto en euskera en las llamadas telefónicas a los centros de salud o a la centralita del Gobierno de Navarra.

La dirigente popular ha reconocido que el euskera "es una lengua propia de nuestra comunidad, que respetamos pero que nunca vamos a consentir que se politice y que se sea el arma cada día más clara de unión entre Navarra y Euskadi", como a su entender pretende utilizar el Gobierno foral.

En esa línea, ha aludido a la propuesta del PNV para que el nuevo Estatuto de Autonomía vasco incluya el concepto de Euskal Herria como "nación" asentada en siete territorios, el navarro incluido, y ha asegurado que los gobiernos de Uxue Barkos y de Iñigo Urkullu "tienen la misma hoja de ruta y nos llevan inexorablemente a su pretendida anexión". "Nuestra presidenta es la única presidenta de una comunidad española que quiere que su propia comunidad desaparezca", ha concluido Beltrán.

Reacción del Gobierno foral

La consejera y portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha reconocido este miércoles el derecho constitucional a manifestarse, pero ha asegurado que "llama la atención" que se convoque una manifestación "en contra de los derechos lingüísticos de la ciudadanía".

Solana se ha referido de esta manera a la marcha prevista para el 2 de junio en Pamplona contra la política lingüística "discriminatoria" del Ejecutivo foral.

Y ha añadido que "cuesta bastante entender los argumentos que fundamentan los lemas que se van trasladando", entre los que ha citado el término "imposición" para preguntar "qué, cómo, cuándo, a quién, de qué".

Sobre la "caravana lingüística", Solana ha dicho que desconoce los detalles pero dice que supone "que permisos tendrá".