Política

Reunión en Madrid

Víctimas censuran la continuidad del proyecto político de ETA

Agencias | Redacción

10/05/2018

Las víctimas han coincidido mayoritariamente en mostrar su satisfacción por las palabras de Rajoy en el sentido de que no habrá cambios en la política penitenciaria.

Asociaciones de víctimas han preguntado este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por la situación de fugados de la Justicia como Josu Ternera, el autor junto a Anboto del audio en el que ETA anunció su disolución. Además, han censurado que continúe su proyecto político, con el intento de "falsear" su historia criminal.

Las víctimas han coincidido mayoritariamente en mostrar su satisfacción por las palabras de Rajoy en el sentido de que no habrá cambios en la política penitenciaria de acuerdo a lo establecido en la legislación en vigor, que establece que no habrá acercamientos de presos sin previamente, y de forma individual, condenar la violencia, colaborar con la Justicia y pagar las deudas contraídas como responsabilidad civil por sus atentados.

Del lado de las críticas, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha mostrado su desconfianza ante el hecho de que no se haya detenido a Josu Ternera. El Gobierno español ha defendido que se ha intentado, sin éxito, el arresto. Además, ha exigido que "se desactive el falseamiento de los nacionalistas" y que no cedan competencias de prisiones hasta que no se esclarezcan los más de 300 crímenes sin resolver.

Ana Iríbar, de la Fundación Gregorio Ordóñez, ha criticado al Ejecutivo por pactar con el PNV para sacar adelante los Presupuestos y ha defendido que este final de ETA es "decepcionante e injusto".

La presidenta de la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha agradecido las palabras de Rajoy porque han "dado respuesta" a sus inquietudes al decir que "no habrá impunidad ni ninguna cesión". No obstante, ha mostrado su miedo por que se pueda terminar cediendo a los terroristas o que no se mantenga la política de dispersión.

Miguel Folguera, de APAVT, ha insistido en esta idea de "estar vigilantes". La diputada del PP y presidenta de la Fundación de Víctimas, María del Mar Blanco, ha hablado de "entrañable encuentro" con el presidente del Gobierno y el ministro del Interior.