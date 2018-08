Política

Basagoiti: 'Otegi es tan inocente como Al Capone'

Redacción

10/12/2010

El presidente de los 'populares' vascos ha afirmado que "hay que seguir apretándoles" porque así habrá más posibilidades de "vivir en paz".

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado que el ex portavoz de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi es "igual de inocente que Al Capone, se diga lo que se diga" y ha señalado que hay que seguir "apretándoles" porque habrá más posibilidades de "vivir en paz".

Basagoiti ha realizado estas manifestaciones en un acto en la localidad vizcaína de Portugalete, donde ha expresado su respeto por los tribunales, los jueces y la Audiencia nacional, que este jueves absolvió a Otegi de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

"La realidad más allá de inocencias y de gentes indocumentadas que no se dan cuenta de lo que hay, que no se dan cuenta de lo que es y de lo que no es, es que hay que seguir apretándoles hasta al final, porque cuanto más se les apriete más posibilidades habrá de vivir en paz", ha añadido.