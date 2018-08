Política

Moción de censura

El PSOE responde a Ciudadanos que no van a 'negociar nada'

Agencias | Redacción

27/05/2018

El secretario de Organización del PSOE ha apelado a la "responsabilidad de los 350 diputados constitucionales".

El PSOE asegurado, en respuesta a Ciudadanos, que no van a "negociar nada" sobre la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy porque lo "único" que quieren es darle "calidad democrática" a España.

Así se ha expresado el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, durante la Fiesta de la Rosa que se ha celebrado en Torrente (Valencia). "Apelamos a la responsabilidad de los 350 diputados constitucionales. No queremos negociar nada", ha dicho.

En la misma línea, Ábalos ha señalado que cuando "algún temerario" dice que la moción presentada es "temeraria", está siendo "cómplice de la corrupción". Asimismo, ha preguntado a las formaciones políticas si están dispuestos a tolerar que un Gobierno "se sustente en una red de corrupción institucional".

"No nos quedaba otra, no era una cuestión de elección era cuestión de ejercer nuestra responsabilidad", ha indicado Ábalos, al tiempo que ha asegurado que el PP "está poniendo en cuestión el Estado de Derecho, a los jueces y cuestionando lo que marca la Constitución".

Ábalos critica que, desde su fundación, el PP "ha estado organizado como una red de corrupción institucional"

Para el secretario de Organización de PSOE, la moción de censura tiene un "carácter constructivo", porque, a su juicio, "incorpora en sí mismo la estabilidad". "Lo que es inestable es estar como estamos. Es un Gobierno totalmente abatido, han finiquitado toda posibilidad de seguir gobernando", ha concretado.

"No disponíamos de una sentencia tan rotunda como la de esta semana. El Gobierno todavía niega todo esto, ahora resulta que la sentencia es recurrible y que se ha extralimitado el juez", ha criticado Ábalos, destacando que "no hay mucho que hablar" después de que los jueces certificaran que desde su propia fundación el PP "ha estado organizado como una red de corrupción institucional".

Además, Ábalos ha defendido que el PSOE no quiere el poder "de cualquier modo", sino que lo quieren "según lo establece la Constitución y no por vías ilegales con financiación ilegal". "No podemos tolerar la corrupción ni la indecencia. Los más antisistemas son ellos, que se dedican a enfrentar españoles", ha dicho.