Política

ESTUDIO SOCIOLÓGICO

ETA debería reconocer que el daño causado fue injusto según el 73 % de la gente

EITB.EUS

29/05/2018

La macroencuesta EiTB Focus realizada entre 2.350 personas en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra la semana pasada incluye datos sobre intención de voto que se darán a conocer en los próximos días.

El 73,7 % de las personas residentes en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra creen que ETA debería haber reconocido que el daño causado fue injusto según EiTB Focus, la macroencuesta que realiza de manera periódica Gizaker para el Grupo de comunicación público vasco.

En esta ocasión el estudio sociológico se realizó entre el día 14 y el 21 del presente mes de mayo entre 2.350 personas de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. En próximos días se darán a conocer los resultados sobre intención de voto de cara a las elecciones municipales en las capitales de los cuatro territorios, las forales y al Parlamento de Navarra. Uno de los temas también preguntados ha sido la percepción sobre el reciente final definitivo de ETA.

Así, para casi 3 de cada 4 la injusticia del daño causado debiera haber sido reconocida, casi un 10 % cree que no era necesario y el resto no sabe o no contesta.

Retraso y acercamiento de presos

El segundo EiTB Focus de este año 2018 muestra además que casi 8 de cada diez encuestados creen que el fin de ETA llegó con retraso, un 8,2 % que llegó en el momento inoportuno y un 14 % no sabe o no contesta.

En la situación actual, 7 de cada 10 personas consideran que debiera producirse el acercamiento de presos por parte del Gobierno español y el 8 % cree que no.

Ficha técnica

2.350 personas residentes en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra (400 en Vitoria-Gasteiz y 150 en el resto de Araba; 400 en Bilbao y 200 en el resto de Bizkaia; 400 en Donostia-San Sebastián y 200 en el resto de Gipuzkoa; 350 en Pamplona y 250 en el resto de Navarra).

Em= ±2,02 %, nivel de confianza del 95 %, p=q=0´5, para datos totales, ±2,34 % para datos de CAV, ±4,00 % para datos de Navarra, ±4,18 % para datos de Araba, ±4,00 % para datos de Bizkaia, ±4,00 % para datos de Gipuzkoa, ±5,24 % para datos de Iruñea, ±4,90% para datos de Vitoria-Gasteiz, ±4,90 % para datos de Bilbao y ±4,90 % para datos de Donostia / San Sebastián.

Muestra aleatoria estratificada por Territorio Histórico, municipio, sexo y edad.

El 15,4 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 84,6 % restantes en castellano.

Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.

El trabajo de campo se realizó durante los días del 14 al 21 de mayo de 2018, mediante entrevista telefónica.

La duración media de la encuesta ha sido de 7,2´, siendo la encuesta más corta de 5´ y la más larga de 25´.