Política

GOBIERNO DE ESPAÑA

Ábalos confirma que los ministros de Sánchez se conocerán a mediados de semana

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/06/2018

El exlehendakari, Patxi López, entra en las quinielas como ministro de Interior. La exministra de Cultura Carmen Calvo suena como vicepresidenta y Margarita Robles podría ser ministra de Justicia.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha confirmado que los nombres de los ministros del Gobierno del nuevo presidente de España, Pedro Sánchez, se conocerán "a mediados de semana".

Así lo ha manifestado Ábalos en una entrevista en el programa 'La Sexta Noche', donde ha apuntado que no sabe si estará entre los nuevos ministros y que el nuevo Gobierno español "será paritario". "España no tiene ningún problema, está bien resuelta en el sentido democrático. Nosotros no ganamos el viernes, ganó la democracia", ha dicho Ábalos, destacando que "hace falta abrir puentes de diálogo".

Además, el socialista ha afirmado que el PSOE no tuvo intención "ni de plantear el pactar nada" con los independentistas.

Por otro lado, Ábalos ha subrayado que los grupos parlamentarios que censuraron al Gobierno de Mariano Rajoy "son los grupos que no plantean un adelanto electoral". "Si los grupos parlamentarios apoyan desarrollar la legislatura nos tendremos que atener a ello", ha dicho.

Sánchez podría nombrar como responsable de a Ángel Gabilondo, y para Exteriores se baraja el nombre de Josep Borrell. Además, podrían recuperar también a exministros como Cristina Narbona, Beatriz Corredor o Jordi Sevilla, aunque dentro del equipo económico podría incluir caras menos conocidas como Toni Ferrer, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis o Manu Escudero.