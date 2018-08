Política

Presentación de un libro

Aznar se ofrece para colaborar en la reconstrucción del centro-derecha

Agencias | Redacción

05/06/2018

El expresidente del Gobierno español ha dejado claro que lo haría desde su posición actual y no volviendo al primer plano de la política.

El expresidente del Gobierno español José María Aznar ha considerado hoy indispensable la reconstrucción del centro-derecha en España que considera "desarticulado" y se ha ofrecido a colaborar para que eso sea posible, pero dejando claro que lo haría desde su posición actual y no volviendo al primer plano de la política.

Aznar se ha mostrado dispuesto a esa colaboración en el acto de presentación de un libro del que fuera su secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y en el que ha expresado su preocupación por la situación que vive España, especialmente, porque cree que Cataluña está en la actualidad peor que antes de la aplicación del 155.

"Mi compromiso es con mi país, con España y con los españoles. No tengo ningún compromiso partidario, ni me considero militante de nada ni me siento representado por nadie", ha recalcado Aznar.

El exlíder del PP, horas después de que Mariano Rajoy haya anunciado que abandona el liderazgo de este partido, no le ha citado por su nombre en ningún momento, pero ha hecho una serie de reflexiones críticas con su política.

Aznar: "El centro-derecha español ha sido desarticulado"

A su juicio, España vive hoy tres crisis: una motivada por el intento de "golpe de Estado" en Cataluña, otra del sistema de partidos y una tercera de liderazgos.

Ha sido al referirse a la crisis del sistema de partidos y sin citar explícitamente en ningún momento a Ciudadanos cuando ha considerado necesario reconstruir el centro-derecha nacional para que recupere sus señas de identidad y ofrezca un proyecto de confianza.

"El centro-derecha español ha sido desarticulado. Lo que estaba unido hoy está dividido y, desgraciadamente, parece enfrentado", ha insistido y ha recordado su advertencia de hace tres años de que el PP debía rectificar sus políticas si quería sobrevivir a crisis más graves.

Tras lamentar que sólo recibió por ello "descalificaciones e improperios", ha hecho su ofrecimiento de colaboración.

Al mismo tiempo que la reconstrucción del centro-derecha cree necesario que también lo haga el centro-izquierda, ya que considera que está roto desde 2004.

Respecto a la situación en Cataluña, ha subrayado que, tras levantarse el 155, "el golpe sigue, en Cataluña hay un gobierno golpista, y el movimiento independentista no ha sido desarticulado".