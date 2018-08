Política

RONDA DE CONTACTOS

Arrimadas no acude a la reunión con Torra

AGENCIAS | REDACCIÓN

08/06/2018

La líder de Ciudadanos había sido convocada formalmente al Palau a las 10:00 horas. Torra, por su parte, ha vuelto a invitarla a mantener una reunión para hablar 'tranquilamente'.

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, no ha acudido este viernes a la reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, alegando que "sigue amenazando a millones de catalanes" con un proyecto independentista que considera completamente fuera de la ley. Había sido convocada formalmente al Palau hoy, viernes, a las 10:00 horas.

En una rueda de prensa desde el Parlament, ha criticado que el Govern mantenga en la fachada de la Generalitat la pancarta a favor de la liberación de los presos soberanistas: "No nos podemos dar invitados por Torra a un lugar que excluye a millones de catalanes".

Arrimadas ha asegurado que son "el partido del diálogo" pero que no pueden celebrar un encuentro con Torra, porque creen que su voluntad real no es hablar, sino seguir en la confrontación: "No quiere dialogar, solo quiere confrontación".

Sin embargo, no descarta verse más adelante con él y le exige "algún cambio o gesto" como retirar la pancarta del Palau —el Govern ya ha dicho que no lo hará— y comprometerse a actuar dentro de la ley.

Torra responde a Arrimadas que él no pone "ninguna condición al diálogo"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha replicado hoy a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que él no pone "ninguna condición al diálogo", ha vuelto a invitarla a mantener una reunión para hablar "tranquilamente" y ha defendido la pancarta en favor de los presos colgada en Palau.

Torra ha respondido por carta a la misiva que le envió ayer Arrimadas, en el que ha recalcado su "disposición máxima al diálogo" con todos, "especialmente" con el principal grupo de la oposición en el Parlament. "En nuestro caso, no ponemos ninguna condición al diálogo", ha añadido.