Política

Wikileaks

Assange queda en libertad tras abonar la fianza

Redacción

16/12/2010

El magistrado ha rechazado el recurso presentado por la Fiscalía sueca, que reclama su extradición por presuntos delitos sexuales.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha quedado en libertad este jueves por la tarde, después de abonar la fianza de 200.000 libras que le había impuesto la Justicia británica, según ha informado The Guardian.



El Tribunal Superior de Londres ha aceptado la libertad bajo fianza del fundador de Wikileaks y ha rechazado el recurso de la Fiscalía sueca, que reclama su extradición por supuestos delitos de agresión sexual.

El juez Ouseley, del Tribunal Real de Justicia de Londres, ha sido quien ha confirmado la decisión adoptada el martes por un juez del Tribunal de Westminster, que autorizó la libertad bajo fianza de 200.000 libras (unos 235.000 euros) de Assange así como toda una serie de restricciones, a la espera de que se decida sobre su extradición a Suecia, donde se le busca por delitos sexuales.

Assange, que se ha alegrado "de oler de nuevo el aire de Londres", ha dado las gracias en el exterior de la corte a sus abogados, los medios de comunicación, a todos los que le han mostrado su apoyo "frente a la dificultad" y a la Justicia de Reino Unido.

"Si la justicia no siempre es el resultado, al menos aún no ha muerto", ha subrayado el periodista australiano, quien también ha pedido el respaldo social para los presos que se encuentran en situaciones de aislamiento como la que él ha sufrido.

De cara al futuro, Assange, que no ha admitido preguntas de la prensa, ha anunciado que seguirá con su trabajando y luchando para probar su "inocencia".



Otra posible imputación

Por otro lado, el fundador de Wikileaks ha reconocido que le han llegado "rumores" de una posible imputación en Estados Unidos por las filtraciones de documentos oficiales norteamericanos.

El periódico The New York Times ha informado de que la Fiscalía busca pruebas para imputar a Assange por conspirar con el ex agente de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Bradley Manning, sospechoso de filtrar los documentos. En concreto, el organismo intenta determinar si Assange actuó como inductor o incluso llegó a participar de forma activa en la sustracción.