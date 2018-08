Política

Tras el Consejo de Ministros

Rubalcaba: 'Eso de las treguas se acabó, ya no vale'

Redacción

17/12/2010

El vicepresidente primero del Gobierno ha subrayado que "lo que espera el Estado" de ETA es que "la violencia acabe definitivamente".

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado este viernes, en relación a los rumores de una inminente tregua por parte de ETA, que "esto de las treguas se acabó" y que esta opción "ya no vale".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rubalcaba ha subrayado que "lo que espera el Estado" de ETA es que "la violencia acabe definitivamente". "Eso es lo que espera y para lo que trabaja", ha añadido.

En un principio, el vicepresidente y portavoz del Gobierno no ha querido valorar esos rumores que hablan de un posible comunicado de ETA anunciando un alto el fuego, ya que ha dicho que él se basa "en los hechos" y no en rumores. "No voy a pasar de ahí", ha señalado.

Sin embargo, y ante la insistencia de los periodistas durante la rueda de prensa, Rubalcaba ha remarcado después que la posición del Gobierno en materia antiterrorista no sólo "no ha cambiado", sino que "sigue siendo exactamente la misma".