Política

Comité Nacional, Bilbao

Patxi López pide 'hechos' e insta a los demócratas a no 'precipitarse'

Redacción

18/12/2010

Además, ha reiterado que la izquierda abertzale "se mueve en la buena dirección" pero todavía tiene "camino por recorrer" y que "sabe que si quiere hacer política" debe "romper las amarras con ETA".

El lehendakari, Patxi López, ha reiterado que la izquierda abertzale "se mueve en la buena dirección" pero todavía tiene "camino por recorrer" y, en este sentido, ha pedido "hechos". Asimismo, ha instado a "todos los demócratas" a que no se "enreden" ni se "precipiten" y actúen "sin cálculos electorales de por medio".

Durante su intervención ante el Comité Nacional que el PSE-EE celebra en Bilbao, ha insistido en que "la firmeza democrática, la tolerancia cero ante la convivencia con la violencia y la exigencia permanente a quienes formaban parte de la esfera del terror nos han traído" hasta la actual situación, en la que "ETA sabe que su único destino es desaparecer", y la izquierda abertzale "sabe que si quiere hacer política de verdad" debe "romper las amarras con ETA".

Asimismo, ha señalado que "asumir la legalidad y los principios democráticos no significa sólo presentar unos estatutos ante un registro", sino "romper definitivamente su ligazón con la violencia, condenarla, repudiarla, trabajar para desaparezca, porque violencia y política son radicalmente incompatibles".

El lehendakari les ha emplazado a que "lo demuestre con hechos" y no solo "lo digan". "Ésta es la exigencia mínima que debemos mantener todos los demócratas siempre, sin dejarnos enredar, sin precipitarnos, sin equivocarnos y sobre todo sin cálculos electorales de por medio", ha resaltado.

Tras insistir en que en la izquierda abertzale "se mueven en la buena dirección" pero "todavía tienen camino por recorrer", ha pedido que "no nos dejemos engañar, no nos enredemos, no nos precipitemos" porque "no somos los demócratas los que tenemos que demostrar nada, sino ellos".