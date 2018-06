Política

Conmemoración

Rubalcaba reconoce en Errenteria a los 'héroes' que resistieron a ETA

Agencias | Redacción

16/06/2018

El exsecretario general del PSOE ha acudido a la Casa del Pueblo para conmemorar el 35 aniversario del primer ataque que sufrió esta sede a manos del entorno de la organización.

Noticias (1) ETA anuncia su fin definitivo

El exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha reconocido este sábado en Errenteria (Gipuzkoa) el "coraje" de los "héroes" socialistas vascos que resistieron a ETA y contribuyeron de esta manera a su "derrota".

Rubalcaba, que fue ministro del Interior durante las conversaciones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo con ETA, ha acudido a la Casa del Pueblo de Errenteria para conmemorar el 35 aniversario del primer ataque que sufrió esta sede a manos del entorno de la organización.

Contra ella se perpetraron 27 ataques de violencia callejera desde aquel 9 de junio de 1983 hasta el último, cometido en enero de 2007.

El exlíder socialista ha considerado que esta efeméride era digna de recordar, sobre todo en un momento en el que ETA "se ha acabado del todo y para siempre, gracias al trabajo de las Fuerzas de Seguridad y el Estado de Derecho”, y también por el "final político y social" al que se sometió a la organización.

"Le dijimos a Batasuna que tenía que elegir bombas o votos y tuvieron que elegir los votos, no por una suerte de reproche ni autoconvicción moral, no pidieron disculpas. Eligieron los votos porque, si no, habrían ido a la cárcel", ha rememorado Rubalcaba.

Y también por el compromiso y resistencia de militantes como los de Errenteria: "Esta derrota de ETA es, en buena medida, hija de que algunos como vosotros resististeis aquí hasta el final, aguantando carros y carretas", ha sostenido.