Política

Relevo de Rajoy

María Dolores de Cospedal se suma a la carrera para suceder a Rajoy

EITB.EUS

19/06/2018

La secretaria general del PP afirma que quiere ser la 'primera mujer que presida el PP y también el Gobierno de España'.

"Me presento para ganar, para ganar y para ganar", así ha anunciado su candidatura para presidir el Partido Popular su secretaria general, María Dolores de Cospedal.

La también presidenta del partido en Castilla-La Mancha ha comunicado sus intenciones en una intervención ante la Junta Directiva Regional del PP de esta región, ante unos 150 de dirigentes 'populares' castellanomanchegos, que han recibido el anuncio con una ovación.

"Estoy preparada, me siento preparada. Quiero ser la primera mujer que presida el Partido Popular y también la primera mujer que presida el Gobierno de España", ha subrayado.

Con la de Cospedal, son ya seis los dirigentes que optarán a liderar el partido: la exvicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría; el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado; el exministro José Manuel García Margallo; así como el portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, José Ramón García-Hernández y el expresidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo.

Alude a su " formación y experiencia acumulada"

La secretaria general del PP ha recordado su formación (es abogada del Estado) y su experiencia política (ha sido candidata a la Presidencia de Castilla-La Mancha, ministra de Defensa y la "primera mujer en acceder al cargo de secretaria general del PP y de ningún otro partido"), y ha subrayado que ha tomado la decisión "despojada de toda pretensión personalista". "Tengo la convicción de que es lo mejor para el partido", ha añadido.

Cospedal también se ha referido a las múltiples veces que ha "dado la cara" por el partido, frente a "individuos que nos engañaron a todos, que nos robaron e incluso robaron al PP, ensuciaron nuestras siglas y hoy están donde tienes que estar". "He dado la cara y siempre la daré. Me la han partido unas cuentas veces como bien sabéis y seguro que lo volverán a hacer, pero siempre me he vuelto a levantar y lo volveré a hacer seguro", ha agregado.

Según Cospedal, es hora de "recuperar la unidad del centro español" y da el paso de presentar su candidatura desde "la humildad, la experiencia y la ilusión".

En una clara referencia a Sáenz de Santamaría, la secretaria general del PP ha asegurado que "una decisión así no se toma contra nadie" y ha reivindicado una "propuesta de integración".