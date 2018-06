Política

En Madrid

Aparecen pintadas en la Asociación de Guardias Civiles contra la sentencia de Alsasua

AGENCIAS | REDACCIÓN

24/06/2018

Según esta asociación, las pintadas acusan a la Guardia Civil de "manipulación policial", pero asegura que no les van a "amedrentar".

La sede nacional de la Asociación Española de Guardias Civiles ha aparecido con pintadas en las que se exige la libertad para los jóvenes de Alsasua, en prisión por agredir a dos agentes y sus parejas.

Según un comunicado de la AEGC, las pintadas, en las que se les acusa de "manipulación policial", no van a "amedrentar" a la Guardia Civil ya que sus autores "carecen del menor sentido democrático, se creen en posesión de la verdad y no admiten a los que no piensan como ellos. Igual que durante años hizo ETA en Euskadi y en el resto de España".

"Una vez más nos han demostrado que en su concepto de democracia los derechos solo los tienen ellos", destaca el comunicado, que explica que han atacado a una asociación profesional "imputándoles unos hechos con los que nada tiene que ver".