Sucesión de Zapatero

Rubalcaba: "No me he planteado nunca ser presidente del Gobierno"

24/12/2010

El ministro de Interior ha afirmado además que el robo de Francia "no es una buena carta de presentación" de ETA ante una hipotética tregua.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que nunca se ha planteado ser presidente del Gobierno y ha reiterado que él no es la persona del partido a la que Zapatero ha comunicado ya su decisión sobre si volverá a presentarse a las elecciones.

En una entrevista en CNN+, Rubalcaba ha calificado de "inevitables" las cábalas sobre su futuro y a la pregunta directa de si le gustaría ser presidente del Gobierno, ha contestado: "No me lo he planteado nunca".

"Vivo al día", ha explicado. "La situación política es complicada, la económica ni le cuento, el PSOE no pasa por su mejor momento y el Gobierno tiene muchísimas dificultades; con ocuparme de eso tengo bastante", ha dicho.

El vicepresidente ha afirmado que Zapatero no le ha confiado su decisión sobre su futuro político y ha añadido, que aunque han hablado sobre ello, hasta hace dos días él pensaba que la decisión no estaba tomada.

Robo de ETA en Francia



Sobre el último robo cometido por ETA, el vicepresidente primero ha dicho que "no es una buena carta de presentación" de la banda de cara a un hipotético anuncio de tregua y ha encuadrado esta acción en su estrategia de "no ataco pero me defiendo y me preparo".

"Nos ha venido a decir que haga lo que haga cuando lo haga, seguramente habrá que ponerlo entre interrogantes", ha dicho en referencia al posible anuncio de tregua por parte de la banda terrorista.