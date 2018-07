Política

Crisis de gobierno en Pamplona

Asiron expulsa del equipo de gobierno a Izquierda-Ezkerra y Aranzadi

04/07/2018

El alcalde de Pamplona ha decidido remodelar su equipo de gobierno tras perder la confianza en los grupos Izquierda-Ezkerra y Aranzadi.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado la decisión de expulsar a los grupos Izquierda-Ezkerra y Aranzadi del equipo de gobierno municipal, aunque ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" en el sentido de que el compromiso con el cambio "sigue intacto".

Así lo ha manifestado esta mañana en rueda de prensa, donde ha anunciado a los medios de comunicación la decisión de "remodelar el equipo de gobierno" tras la división del cuatripartito mostrada ayer en el pleno municipal.

Según ha indicado, esta remodelación está motivada por una "falta de confianza y entendimiento" generada ayer tras las abstenciones de I-E y Aranzadi en la votación de las inversiones financieramente sostenibles (IFS), que no pudieron ser aprobadas al obtener únicamente el apoyo de EH Bildu y Geroa Bai.

"Ayer en el pleno municipal, los grupos de IE y Aranzadi se situaron fuera del equipo de gobierno al no apoyar el proyecto de IFS y abstenerse en la votación -ha manifestado-, como alcalde no puedo entender esta postura si no es como una voluntad expresa e inequívoca de situarse fuera del equipo de gobierno y pasar a la oposición".

Asiron, que ha advertido que "cualquier otra motivación que pudiera haber, si no es esa, obedecería a una irresponsabilidad todavía mucho más difícil de entender", ha criticado la "irresponsabilidad extrema" mostrada por sendas agrupaciones.

En este sentido, ha lamentado que la "gravísima consecuencia" derivada del posicionamiento de los citados grupos "ha sido que este equipo de gobierno y la propia ciudad ha perdido la posibilidad de invertir 6 millones de euros" en la mejora de los barrios.

"Con esto no estoy diciendo en modo alguno que no hubiera dentro del equipo de gobierno un espacio para discrepar -ha matizado-, lo que no se puede entender de ninguna manera es que con su abstención tumbaran la globalidad del proyecto porque no fueron capaces de conseguir apoyo para sus propias enmiendas".

El alcalde ha añadido que "el único beneficiario de lo ocurrido ayer es esa derecha política y mediática que se está, literalmente, frotando las manos".

Además, ha esperado que la pérdida de esos 6 millones "pueda ser revertida" y puedan recuperarse. "Para ello, he dado orden a los concejales delegados de las áreas correspondientes para que se pongan a trabajar para buscar soluciones de cara a recuperar la mayor parte de esa capacidad inversora", ha comunicado.

Asiron ha explicado que se ha visto obligado a adoptar esta medida porque "la irresponsable actuación de IE y Aranzadi ha mermado totalmente la confianza de este alcalde". En este sentido, ha denunciado que "lo que no puede ser, en modo alguno, es que por perder sus propias enmiendas permitieran con su abstención que el grueso del proyecto decayera".

"Políticamente es inasumible y yo, como responsable último del equipo de gobierno, no puedo mirar a otro lado ante esta situación, por mucho que me pese y sea duro tomar este tipo de decisiones", ha dicho.

Sin embargo, ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" porque "el compromiso por el cambio sigue intacto". "Esto no abre ningún periodo de crisis sino que, muy al contrario, la situación está de alguna manera resuelta y el cambio sigue adelante", ha aseverado.

Asimismo, ha explicado que la decisión de cesar a los hasta ahora concejales delegados viene acompañada "de manera inmediata" por nuevos nombramientos. De esta forma, Igualdad pasa a depender directamente de alcaldía, y el área de Participación va ubicarse bajo la dirección del concejal Mikel Armendáriz.

En cuanto al área de Acción Social, se fusionará con Desarrollo Comunitario y quedará bajo la dirección de la concejala Esther Cremaes, área en la cual se incluirá también lo referente a Mayores.

Las competencias en materia de Diversidad se integrarán dentro de la gestión de Cultura, por tanto bajo la dirección de la concejala Maider Beloki, mientras que Ecología Urbana y Movilidad se fusionará con Ciudad Habitable y Vivienda, bajo el liderazgo del edil Joxe Abaurrea.

A pesar de todo ello, ha tendido la mano a los concejales y grupos de IE y Aranzadi "para que sigan apoyando al cambio, aunque sea fuera de las concejalías delegadas". Tras reiterar que "la apuesta de estos dos grupos por el cambio sigue intacta", ha subrayado que lo único que cambia "es la posición desde la que cada uno tiene que trabajar en adelante".

A preguntas de los periodistas, ha indicado que los afectados "son conocedores de la situación" y que espera que "esta pequeña transición de concejalías delegadas se produzca con la mayor normalidad y con la serenidad que cabe esperar".