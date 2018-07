Política

Libertad de expresión

La Justicia belga deja en libertad a Valtonyc mientras decide sobre la euroorden

AGENCIAS | REDACCIÓN

05/07/2018

El rapero ha mostrado su confianza en la Justicia belga porque ha demostrado ser independiente" y estar "al lado de los derechos humanos y los derechos fundamentales".

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtonyc, se ha presentado este jueves ante el juez de instrucción belga que tramita la orden de detención y entrega emitida por la Audiencia Nacional y ha quedado en libertad mientras se resuelve el caso, según informa Europa Press citando fuentes de la defensa.

Sin embargo, sí que se le ha impuesto la prohibición de salir del territorio belga durante el tiempo en el que los tribunales belgas tomen una decisión al respecto, han explicado las mismas fuentes.

La Fiscalía de la región belga de Flandes Oriental se hizo cargo de la euroorden dictada contra el rapero mallorquín, quien fue condenado a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó a finales de febrero la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional había impuesto al rapero por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, así como amenazas por el contenido de algunas de sus canciones publicadas en Internet.

Tras comparecer ante el juez, Valtonyc ha hablado ante los medios de comunicación y ha mostrado su confianza en la Justicia belga porque "ha demostrado ser independiente" y estar "al lado de los derechos humanos y los derechos fundamentales".

"Confío plenamente en la Justicia belga porque ha demostrado ser una Justicia independiente y está al lado de los derechos humanos y los derechos fundamentales", ha expresado en una rueda de prensa conjunta con el profesor universitario, filósofo y escritor belga Lieven De Cauter.

"Espero que entiendan que sólo son unas canciones, que no he hecho nada más y que no tengo ningún peligro y que es libertad de expresión", ha añadido.