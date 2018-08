Política

Réplica a Egibar

Pastor: 'El lehendakari ha cumplido todas sus apuestas políticas'

Redacción

29/12/2010

Con estas palabras, el portavoz del PSE-EE ha respondido al presidente del PNV en Gipuzkoa, Joseba Egibar, quien ha acusado al Gobierno de López de "falta de rumbo, definición y liderazgo".

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha asegurado que "todas las apuestas políticas que hizo el día de su investidura" el lehendakari, Patxi López, "se han cumplido".

En una entrevista concedida a Radio Popular, Pastor ha respondido, de esta forma, a las declaraciones realizadas por el presidente del PNV en Gipuzkoa, Josefa Egibar al acusar al Gobierno de López de "falta de rumbo, definición y liderazgo". "Es el discurso de Catón, el dogma del guión que les pasa desde Sabin Etxea (sede del PNV) para que lo repitan como papagayos", ha asegurado.

En este sentido, ha subrayado que "las apuestas políticas que el lehendakari hizo el día de su investidura en el Parlamento vasco se han ido cumpliendo todas". "Dijo que íbamos a gestionar las políticas del día a día con mayor eficacia y lo estamos haciendo, que íbamos a salir de la crisis antes que ninguna otra comunidad española y se está logrando, que íbamos a conseguir normalizar la vida política y ganar la batalla a la intolerancia y al terrorismo, y se está consiguiendo también", ha apuntado.

Asimismo, ha subrayado también que Patxi López señaló que se iba a hacer "un esfuerzo especial por la dinamización económica, el I+D+i, la Educación y la Enseñanza, y se está cumpliendo también". "Por lo tanto, no hay falta de rumbo, todo lo contrario, se están cumpliendo todos los objetivos estratégicos que nos planteamos en su momento", ha manifestado.

Además, se ha referido, en concreto, al "más difícil de todos, el de la crisis económica", para apuntar que se está "saliendo de la crisis".





Las palabras de Egibar

Previamente, Joseba Egibar había afirmado que el programa de un ejecutivo "exige marcar prioridades, jerarquizar y pulir un poco los proyectos".

En declaraciones a Europa Press, el dirigente jeltzale ha realizado un balance del año en el que ha destacado que el Gabinete de López "tuvo un error de concepto al inicio de la legislatura". "Hay un déficit que es estructural y es no arrancar con un programa de gobierno, pensar que, con un programa electoral, ya tienes todo hecho", ha añadido.

A su juicio, "ha habido un elemento clave que ha condicionado al Gobierno y le sigue condicionando" y es "pensar que tiene un problema de comunicación con la sociedad, y que la sociedad no le entiende o no le comprende, o que no se llega con la suficiente nitidez o claridad a la sociedad". "Y la sociedad ya les conoce", ha aseverado.

"Yo creo que hay una falta de rumbo, de definición y de liderazgo. Liderazgo significa anticiparse, decir por dónde se camina, y eso el Gobierno vasco y el lehendakari no lo están haciendo", ha apuntado.