Llarena suspende de sus funciones a Puigdemont y a los cinco diputados encarcelados

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha terminado la instrucción del "procés" y ha comunicado a la Mesa del Parlament la suspensión de cargo público de Carles Puigdemont y de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez), todo ellos procesados por rebelión. Esta medida no afecta a Antoni Comín (exiliado en Bélgica), que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento.

Lo ha hecho en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", aquel procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

Por otra parte, Llarena ha declarado en rebeldía a los procesados que se encuentran exiliados en otros países de Europa (Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel), que serán investigados en otra pieza separada. Esta causa no se cerrará hasta que se resuelva su situación.

Mientras tanto, los otros 18 procesados que sí están a disposición del magistrado instructor, se enfrentarán a la apertura de juicio oral, si así lo decide la Sala de lo Penal del Supremo.

Puigdemont critica su suspensión: "La justicia continúa haciendo política"

Carles Puigdemont ha criticado la decisión de Pablo Llarena de suspenderle de cargo público a él y a otros cinco investigados que mantienen su acta como diputados en el Parlament. "Esta decisión describe el nivel de calidad democrática del Estado. El voto de los ciudadanos, maltrecho por una justicia que continúa haciendo política. Será largo pero ganaremos. La república tiene que hacer prevalecer los derechos fundamentales que la monarquía del 155 aplasta", ha expuesto en un apunte en Twitter.

Aquesta decisió descriu el nivell de qualitat democràtica de l'Estat. El vot dels ciutadans, malmenat per una "justícia" que continua fent política. Serà llarg, però guanyarem. La república ha de fer prevaldre els drets fonamentals que la monarquia del 155 trepitja. https://t.co/VO4QQJBmoq

La part més surrealista és aquesta que us reprodueixo: "hasta que sean hallados". Ho diu un jutge que sap perfectament on sóc i que estic complint les condicions fixades per la justícia alemanya. I a la qual envia constantment informació. pic.twitter.com/HW7GDumNx7