Política

Cataluña

La Justicia alemana decide extraditar a Puigdemont solo por malversación

agencia | Redacción

12/07/2018

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein descarta, no obstante, el delito de rebelión. El president dice que han 'derrotado la mentira del Estado'.

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido este jueves extraditar al Estado español al president Carles Puigdemont por un delito de malversación de fondos, pero no por un delito de rebelión.

La extradición se hará efectiva una vez que sea aprobada por la Fiscalía territorial, que en un comunicado, ha indicado que tomará la decisión "en breve". Entretanto, el tribunal ha resuelto que Puigdemont siga en libertad.

"En el caso de Carles Puigdemont, se considera admisible la entrega por el delito de malversación de dinero público pero se considera inadmisible la entrega por rebelión. Carles Puigdemont seguirá estando en libertad". Según argumenta el tribunal el político "siempre" ha cumplido con las obligaciones derivadas de su estado actual de libertad bajo fianza.

Con esta decisión, los jueces cumplen con la petición de la Fiscalía General regional, aunque solo en parte. El Ministerio Público, siguiendo la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español, había solicitado a principios de junio por segunda vez tanto el reingreso en prisión como su extradición al Estado español.

En su auto, el tribunal regional alemán señala, sin embargo, que los actos que se le imputan al presidente no se corresponden en Alemania ni con el delito de rebelión ni con el de perturbación del orden publico. Los enfrentamientos registrados en Cataluña no alcanzaron la dimensión de violencia tal y como está contemplada en el delito de la alta traición recogido por el derecho alemán, añade el tribunal, que además descarta la culpabilidad por perturbación del orden público porque Puigdemont solo tenía la intención de que se celebrase el referéndum. No fue un "instigador intelectual" de los actos violentos, indica el escrito.

El escrito del tribunal asegura que Puigdemont pudo haber tenido una "corresponsabilidad" en decisiones que supusieron una carga para las arcas públicas, un extremo que, no obstante, subraya que se deberá sustanciar en un juicio en España.

La Audiencia ha descartado, asimismo, los argumentos de la defensa del líder soberanista, que pedía no extraditar a Puigdemont porque era un "perseguido político" y no iba a poder tener allí un "juicio justo".

La Justicia alemana dice que tiene 'confianza ilimitada' en que Puigdemont tenga un juicio justo en España

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein asegura que tiene una "confianza ilimitada" en que la Justicia española actuará en este caso dentro de los estándares que se esperan de la "comunidad de valores" y del "espacio de derecho común" de la Unión Europa.

Por último, el tribunal dice que no percibe inconvenientes o impedimentos a la extradición de Puigdemont, aunque no apunta fechas concretas ni un período en el que se deba llevar a cabo esta operación.

Puigdemont fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español. Tras pasar 12 días en prisión, los máximos jueces regionales resolvieron dejar al líder soberanista en libertad bajo fianza a la espera de resolverse su euroórden.

Puigdemont recurrirá pero 'celebra' la decisión

Los abogados del president tienen previsto recurrir el fallo para tratar de que la justicia germana descarte también el delito de malversación. Fuentes próximas a Puigdemont dicen que el fallo era uno de los escenarios previstos, y que es positivo, aunque no sea el mejor.

En este sentido, según las mismas fuentes, Puigdemont está tranquilo y animado, aunque mantiene la prudencia, a la espera de ver cómo evolucionan los hechos.

Entretanto, Puigdemont ha utilizado su cuenta de Twitter para valorar la decisión. En un tweet lanzado en la red social, ha asegurado que han "derrotado la principal mentira sostenida por el Estado", ya que la justicia alemana "niega que el referéndum del 1-O fuera rebelión", al tiempo que ha prometido: "Lucharemos hasta el final y ganaremos".

Hem derrotat la principal mentida sostinguda per l'Estat. La justícia alemanya nega que el referèndum del 1 d'octubre fos rebel·lió. Cada minut que passen els nostres companys a la presó és un minut de vergonya i injustícia. Lluitarem fins al final, i guanyarem! — Carles Puigdemont ¿ (@KRLS) 12 de julio de 2018

"Cada minuto que pasan nuestros compañeros en prisión es un minuto de vergüenza e injusticia", ha añadido.

El Govern: 'Es una gran noticia"



Desde Cataluña, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha considerado "una gran noticia" que Puigdemont pueda ser extraditado a España por un delito de malversación, rechazando el de rebelión.

En un tweet, Torra ha dicho estar muy contento y ha añadido: "Se demuestra una vez más los engaños y mentiras de una causa judicial que nunca se tendría que haber iniciado. Será en Europa donde ganaremos".

Una gran notícia! Molt content pel president @krls i perquè es demostra un cop més els enganys i mentides d’una causa judicial que mai no s’hauria d’haver iniciat. Serà a Europa on guanyarem. https://t.co/ES9Lo1mKnE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 12 de julio de 2018

En ese mismo sentido se ha pronunciado la consellera de Presidencia y portavoz del gobierno de la Generalitat, Elsa Artadi, que ha calificado de "gran victoria" la decisión.