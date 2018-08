Política

Sentencia

Reacciones

Redacción

30/12/2010

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado por torturas a cuatro de los 15 guardias civiles que fueron juzgados en Donostia-San Sebastián por torturar a los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola.

Gobierno Vasco

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha declarado que la sentencia demuestra "que la Justicia funciona y que nadie se puede escapar de su aplicación".

El titular vasco de Interior, tras expresar su respeto por la actuación de los tribunales, ha señalado que la resolución pone de manifiesto "el buen funcionamiento del Estado de Derecho, que actúa con contundencia cada vez que se acredita la comisión de delitos, sea quien sea el autor y la víctima".

PSE: 'La Justicia funciona para todos'



El secretario general del PSE-EE en el Parlamento Vasco, Oscar Rodríguez, opina que la sentencia "legitima el Estado de Derecho y demuestra que la Justicia funciona para todos".

Aralar pide no indultar a los condenados



Aralar se ha mostrado confiado en que "no se indulte" a los cuatro guardias civiles. Aralar opina que la sentencia demuestra que "en el Estado español se tortura" y que "no se investigan debidamente las denuncias" por malos tratos.

EA pide a UPN, PSN y CDN que condenen las torturas

Por su parte, EA en Navarra y parlamentario foral Koldo Amezketa ha señalado que, tras la sentencia que declara probada la existencia de torturas, espera que "los responsables de UPN, PSN, CDN y otros" expresen "de inmediato" su condena ante estos hechos.

Izquierda abertzale: 'La condena corrobora el uso de la tortura'



La izquierda abertzale ha opinado que la condena "viene a corroborar la utilización de la tortura por parte de las diferentes policías que operan en Euskal Herria".