Miles de personas piden la libertad de presos independistas y el regreso de exiliados

Miles de personas se han manifestado esta tarde en Barcelona bajo el lema “Ni prisión ni exilio, os queremos en casa”. En la manifestación exigen la libertad de los presos independistas y el regreso de los políticos huidos al extranjero.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, el presidente del Parlament, Roger Torrent, los consejeros del Govern y los líderes políticos de ERC, PDeCAT y CUP han estado en la cabeza de la manifestación junto a los familiares de los presos.

Carles Puigdemont ha escrito en tweet en el que ha dado las gracias por no haber dejado a los dirigentes soberanistas solos durante todo este tiempo.

Un cop més, mobilitzats, dignes, serens per la llibertat. Gràcies per no haver-nos deixat mai sols. Gràcies per fer de la paraula, de la pau, dels drets fonamentals, les eines per construir la Catalunya de dones i homes lliures. https://t.co/KGnnNEj3yK