PNV: 'Un discurso vacío de quien no sabe lo que es ser lehendakari'

01/01/2011

EB, Aralar, EA y UPyD también han criticado el mensaje y piden al lehendakari actuar con mayor liderazgo. El PP, por su parte, afirma que se ha avanzado en "tranquilidad y entendimiento".

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha calificado el mensaje del lehendakari de "nuevo discurso vacío" porque "no ofrece iniciativas de Gobierno". "Sigue todavía sin conocer el significado de la palabra lehendakari", ha aseverado.

Tras señalar que el PSE-EE y el PP "son socios, pero no comparten ni diagnóstico ni plan de acción", por lo que "la resultante es no hacer nada", ha apuntado que "no es normal que el lehendakari fíe también este proceso a ''terceros'', al Gobierno de Zapatero, a la voluntad de la izquierda abertzale y a la responsabilidad del PNV". "Liderar es más que desear", ha recordado.



PP



El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha recordado que el 2010 ha sido un año en el que "se ha avanzado en convivencia, en tranquilidad y en entendimiento en Euskadi, lo que era imprescindible después de los años en que veníamos".



El dirigente popular ha manifestado que el Gobierno vasco lo está haciendo "decentemente" los temas económicos. Sin embargo, ha destacado que el problema de la economía vasca "está en Moncloa, en los acuerdos de Zapatero con Urkullu, que lo que han hecho es no adoptar las medidas necesarias y adoptar otras muy negativas".



PSE

El secretario general del PSE de Álava., Txarli Prieto, se ha mostrado satisfecho con la gestión de su partido al frente de lehendakaritza.

"El terror está más alejado y la paz mucho más cerca desde que los socialistas gobernamos en Euskadi", ha destacado.



Aralar

El vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, ha opinado que el discurso de fin de año del lehendakari Patxi López ha sido "triste y vacío de compromisos", por ello, ha exigido a López que se deje de "discursos" y "tome la iniciativa con medidas concretas".

En cuanto al contenido del discurso Abril ha criticado que López "vuelve a mezclar, una vez más, la paz con el deseo del final de ETA". "La paz requiere del reconocimiento de todos los sufrimientos, sin embargo, el gobierno de López no da los pasos adecuados en esa dirección".



EA

El secretario general de EA, Pello Urizar, ha considerado que el lehendakari "continúa sin implicarse en el proceso de paz y normalización" y ha señalado que "esperábamos mucho más de quien ostenta tan alta representación institucional".

Urizar ha explicado que, en su mensaje institucional, el lehendakari "ha contado el sueño que tiene para 2011 y ha hecho una declaración de intenciones, pero no ha explicado cómo va a lograr todos esos objetivos".



EB



El portavoz de la Presidencia de EB, Serafín Llamas, ha advertido al lehendakari de que no puede ser "un mero espectador" sino que debe "liderar" el proceso "convocando una mesa de partidos". Además, ha calificado el discurso de Fin de Año de Patxi López de "autocomplaciente, de autobombo" y "alejado de la realidad".



"Su mensaje traslada la idea de un mundo feliz y de cuento de hadas, pero la realidad es que las personas trabajadoras y las más desfavorecidas siguen sufriendo una crisis que ellas no han provocado", ha añadido.



UPyD



El parlamentario vasco de UPyD, Gorka Maneiro, ha censurado que Patxi López "no ha aclarado cómo van a alcanzarse esos deseos y esas esperanzas", ni "si va a ejercer el liderazgo que le corresponde o, por el contrario, va a dejar que siga siendo el PNV quien condicione o, incluso, tome todas las decisiones importantes que afectan a Euskadi".

Maneiro ha recordado que "la política es sobre todo acción, convencimiento y toma de decisiones, que es precisamente lo que al lehendakari y al actual Gobierno vasco le ha faltado durante este año 2010", ha agregado.