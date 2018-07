Política

Comienza la votación para decidir entre Sáenz de Santamaría y Casado

Agencias | Redacción

21/07/2018

Los 3.082 compromisarios del partido deben elegir quién ostentará el nuevo liderazgo de los populares. La decisión se espera para pasadas la una de la tarde.

Los 3.082 compromisarios del PP decidirán, para primera hora de la tarde de este sábado, si Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado será quien lidere el partido en sustitución de Mariano Rajoy. Ambos candidatos se han dirigido esta mañana a dichos compromisarios, en el Congreso Nacional, para pedir su voto y exponer el programa que van a poner en marcha en caso de lograr la victoria.

Sáenz de Santamaría: "La única lealtad que exigiré será al PP"

El sorteo ha determinado que Sáenz de Santamaría haya sido la primera en intervenir; la exportavoz del Gobierno de España ha prometido que, si gana, integrará y promoverá la unidad, y ha asegurado que la única lealtad que exigirá es "al partido". Además, Sáenz de Santamaría ha adelantado que propondrá a la exministra Fátima Báñez como secretaria general, y ha afirmado que estarían en su equipo Mari Mar Blanco, José Luis Ayllón o Iñaki Oyarzábal, entre otros.

Sáenz da Santamaría ha dicho, además, que, si no hubiese sido la más votada, se habría integrado en la candidatura de su rival en esta carrera, Pablo Casado: "Estaría en tu lista Pablo, si me lo hubieras pedido" en ese caso, ha señalado. En ese sentido, deja "para la integración" los cinco puestos de libre designación del comité ejecutivo nacional que le permiten los estatutos no anunciar en su candidatura.

"Somos un equipo, lo éramos hace un mes y seguimos siéndolo, no pregunto ni preguntaré a nadie cuál era la opción que apoyaba, solo pediré lealtad con el partido y ganas de trabajar por él y por España", ha añadido.

La candidata quiere un PP que reivindique todo el espacio político que abarca desde la derecha al centro, que, como un abanico que ha exhibido en su discurso, es "compacto" cuando aparece plegado sobre sí mismo, pero es "grande y abierto" cuando se abre.

Casado: "En mi proyecto, nadie pierde"

A continuación, Pablo Casado ha reivindicado que su candidatura es la de la unidad y "integración real", frente a la lista única que proponía Soraya Sáenz de Santamaría, porque será tanto a nivel generacional como territorial e ideológica.

En su discurso, Casado ha asegurado que en su proyecto "nadie pierde" y, a nivel ideológico, cabe todo lo que está a la derecha del PSOE, incluso algunos de izquierdas que votan al PP porque "saben que gestionamos mucho mejor cuando gobernamos", ha afirmado.

También ha insistido en que su proyecto es el de la renovación, y hay que ampliar la base social del PP y "abrir puertas y ventanas" para que quepa todo el mundo, así como integrar y estar "orgullosos" de la historia del partido porque no puede liderarlo quien no reivindique este pasado.

Casado ha incluido entre los nombres para su propuesta de comité ejecutivo nacional a su director de campaña, Teodoro García Egea, a los hasta ahora vicesecretarios Javier Maroto y Andrea Levy y a cuatro exministros que apoyaron en la primera a María Dolores de Cospedal: Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido, Rafael Catalá e Isabel García Tejerina.

Hoy, la decisión

Los compromisarios asistentes al XIX Congreso nacional del Partido Popular decidirán hoy quien será su nuevo líder en sustitución de Mariano Rajoy, si entregarán la presidencia de su formación política a Soraya Sáenz de Santamaría o a Pablo Casado. Si se cumplen las previsiones inciales, a primera hora de la tarde se conocerá el nombre de la persona que relevará a Rajoy al frente del partido.

El presidente saliente fue ayer el protagonista de la primera jornada del congreso, en el que todos los intervinientes elogiaron su gestión y su trayectoria y los compromisarios le rindieron homenaje.

En su discurso, Rajoy no mencionó a ninguno de los candidatos, pero sí prometió ser leal y pidió responsabilidad a todos.

Fue una intervención en la que defendió su gestión económica, la de la crisis catalana y su política antiterrorista, y confirmó que no abandonará el partido.

"Me aparto, pero no me voy", dijo Rajoy, quien ha vaticinado a sus compañeros en el PP lo que harán los españoles en las urnas: "Volverán a buscarnos".

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se despidió del cargo "con la conciencia tranquila, sin cuentas pendientes" y con su lealtad "intacta" al PP y a Rajoy.