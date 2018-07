Política

Osakidetza

Elkarrekin Podemos pide una comisión para 'depurar responsabilidades' por la OPE

AGENCIAS | REDACCIÓN

21/07/2018

Por su parte, EH Bildu ha asegurado que "no le temblará el pulso" a la hora de pedir la dimisión del consejero de Salud si no se asumen responsabilidades y se investiga "hasta el final".

El secretario de Comunicación de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, ha apostado por la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco que aclare y "depure responsabilidades" por la OPE de Osakidetza.

En declaraciones a los medios de comunicación en Getxo (Bizkaia), donde la formación morada elabora este sábado su propuesta política para el municipio de cara a las próximas elecciones municipales de 2019, Larrea se ha referido a la comparecencia del pasado jueves en el Parlamento vasco del consejero de Salud, Jon Darpón, para explicar la situación generada en la OPE de Osakidetza por supuestas irregularidades.

En este sentido, Larrea ha señalado que Elkarrekin Podemos va a seguir pidiendo explicaciones en la Cámara Vasca después de la apertura de cuatro nuevos expedientes de investigación ya que no se ha aclarado "nada".

Tras calificar de "decepcionante" la comparecencia del consejero, Andeka Larrea ha criticado que "no responda" a las preguntas de la oposición y ha anunciado que seguirán pidiendo "responsabilidades", ya que, "de momento, no se ha asumido ninguna" por parte del Gobierno Vasco.

Investigar 'hasta el final'

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha asegurado que la coalición soberanista no dejará que las irregularidades en la OPE de Osakidetza queden en "una serpiente de verano", y ha advertido de que "no le temblará el pulso" a la hora de pedir la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón, si no se asumen responsabilidades y se investiga "hasta el final".

Además, se ha referido al hecho de que el Departamento de Salud haya paralizado el nombramiento de una jefa de sección de Angiología y Cirugía Vascular ante sospechas de fraude --en un caso de promoción interna, no enmarcado en la OPE--, después de que Ubera lo denunciara ante la comisión de la Cámara vasca el pasado jueves. En su opinión, es ésta "una muestra perfecta del 'modus operandi' en Osakidetza", donde "el amiguismo y enchufismo" es "algo sistemático".