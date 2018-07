Política

Nuevo líder del PP

Casado se reunirá con Santamaría el miércoles para negociar su posible integración

Agencia | Redacción

23/07/2018

El nuevo presidente del PP se ha reunido esta mañana con su antecesor Mariano Rajoy.

El presidente del PP, Pablo Casado, se reunirá con su rival en las primarias de este partido, Soraya Sáenz de Santamaría, el miércoles para negociar la posible integración de su equipo, y convocará el jueves en Barcelona el comité ejecutivo nacional del partido.

De hecho, Casado ha asegurado que todavía no ha decidido quién va a ser su secretario o secretaria general, y que no lo hará hasta hablar con la exvicepresidenta del Gobierno español. "Aún no está decidido porque quiero hablar antes con Soraya Sáenz de Santamaría para ver la disposición de su equipo para integrarse en este proyecto que quiero que sea de todos", ha enfatizado. "El jueves lo conoceremos", ha insistido.

En una entrevista en la Cope, Casado ha adelantado que su primera intención era reunirse con su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy, algo que ha hecho esta misma mañana en la sede del partido en la calle Génova.

Tras esta reunión, el nuevo líder del PP se ha trasladado a Santiago de Compostela para asistir al funeral por el primer presidente autonómico de Galicia, Gerardo Fernández Albor.

Casado y Rajoy, en la sede nacional del partido. Foto:EFE

El nuevo dirigente del PP también ha subrayado su intención de mantener un encuentro próximamente con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Casado ha elegido Barcelona para celebrar el primer comité ejecutivo porque, según ha explicado en la entrevista, quiere dar un mensaje "inequívoco" de que el partido que ahora lidera "dará la batalla en favor de las libertades públicas en Cataluña".