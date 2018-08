Política

Alto el fuego

UPyD califica de 'chantaje' el comunicado de ETA

Redacción

10/01/2011

El parlamentario Gorka Maneiro cree que es ETA la que "vulnera nuestros derechos, impide nuestra libertad e impide el debate político en igualdad de condiciones".

El parlamentario vasco de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Gorka Maneiro, ha calificado el último comunicado de ETA de "chantaje", denunciando que la banda trata de situarse como "garante y defensora" de los derechos de los ciudadanos vascos, "cuando es justamente lo contrario". "Ella es la organización que vulnera nuestros derechos, impide nuestra libertad e impide el debate político en igualdad de condiciones", ha dicho.

A través de una nota, el portavoz de UPyD de Euskadi ha afirmado que "el comunicado es la nada porque ETA no anuncia su disolución incondicional. No sólo no vale sino que es infumable. No sólo no es suficiente sino que es un insulto a la sociedad vasca. ETA sigue sin entender que es ella la única que sobra en Euskadi y el único obstáculo para que seamos libres".

Asimismo, ha añadido que "ETA no tiene ni voz ni voto para aconsejar nada a la sociedad pues ésta es lo suficientemente madura como para saber que son ellos los enemigos de la libertad. Ninguna tregua vale porque toda tregua supone un chantaje a la sociedad".

Díez habla de "burla y escarnio"

La diputada de UPyD, Rosa Díez, por su parte, considera "una burla y un escarnio" el comunicado porque no ha renunciado a sus objetivos y su final sólo puede surgir de una "derrota" provocada por el "trabajo" de los demócratas.

Díez ha asegurado que con esta nueva declaración únicamente "quieren chantajear a la democracia", no han renunciado a sus objetivos y no han entendido que la violencia es "incompatible con los objetivos políticos".