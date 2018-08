Política

EB pide a ETA 'pasos' que constaten su voluntad de abandono definitivo

Redacción

10/01/2011

El coordinador general de EB-Berdeak, Mikel Arana, ha pedido a ETA que dé "pasos" que constaten su voluntad de abandono definitivo de la violencia y que renuncie a poner condiciones.



Arana ha reclamado al Gobierno central "altura de miras" y al lehendakari, Patxi López, que convoque a todas las sensibilidades, incluida la izquierda abertzale, para analizar el comunicado y pactar "una hoja de ruta común".



En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Arana ha considerado positivo el comunicado de ETA, "en la medida en que anuncia su compromiso firme con el final de la violencia en Euskadi y, por primera vez, somete su alto el fuego a la verificación internacional".



No obstante, ha señalado que esta declaración "no satisface todas las expectativas creadas" y, por ello, insta a ETA a que dé nuevos pasos que permitan constatar que este alto el fuego "evidencia su voluntad inequívoca de abandono definitivo de la violencia, tal y como le reclama la sociedad vasca en su conjunto". "No es legítimo, política ni éticamente, condicionar el cese de la violencia a la consecución de objetivos políticos", ha apuntado.